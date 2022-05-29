Сергей Клишевич: для защиты Беларуси мы сделаем всё. У нас есть военные средства, в том числе в союзе с Россией

Поляки – хозяева Украины? Геополитический мезальянс вполне вероятен. Но есть ли реальная угроза для нашего суверенитета, что зашифровано в законопроекте об особом статусе поляков в Украине и чем могут в итоге обернуться для Киева связи с Варшавой? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Александра Качан, корреспондент:
А уж тем более после таких страстных свиданий. Господин Зеленский после объятий с Дудой решил восстановить, так скажем, историческую справедливость. Забыл украинский вождь, что давно не перед телекамерами и разыгрываемый сценарий далеко не киношный. Юмористическое шоу трансформировалось сперва в политическое, а теперь новый жанр – а-ля любовь не с первого взгляда. Свои отношения соседки выстраивают уже давно. А хочется напомнить, в 1939-м и Беларусь, и Украина были спасены от польской оккупации.
Польша всегда имела имперские взгляды, они пытались восстановить Речь Посполитую
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Польша всегда имела такие имперские взгляды, расцветом своей государственности они считают Речь Посполитую, которую они попытались восстановить при Пилсудском в 1930-х годах, когда он пришел к власти и фактически осуществлял такой фашистский режим на территории своего государства. Мы знаем это в том числе и по отношению к нашему населению, которое оказалось, по сути дела, под оккупацией польского государства.
Для защиты Беларуси мы сделаем все. У нас есть военные средства, в том числе в союзе с Россией
Сергей Клишевич:
Даже и мысли не может быть, чтобы здесь были бы какие-то поползновения в сторону того, чтобы наша государственная граница, наша территория попала под влияние соседнего государства. Для этого мы сделаем все, включая и военные средства, которые у нас есть, в союзе с Россией, нашим братским государством. Мы видели, как только ситуация накалялась, Военно-космические силы России по согласованию с политическим руководством нашего государства обозначали зону, красную линию, за которую невозможно перебрасывать свои интересы польскому государству.
Мы никогда не строили экономических преград в работе с нашими польскими друзьями
Сергей Клишевич:
Такой институт должен быть в нашей стране вне закона. Сегодня никаких нет проблем с общением простых людей, поездок. Мы никогда не строим никаких экономических преград для работы с нашими польскими друзьями, но использовать это в своих корыстных антибелорусских политических целях мы никому не дадим. И мы об этом прямо говорим сегодняшнему польскому руководству. Ответы будут самые жесткие.
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