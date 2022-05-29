Сергей Клишевич: для защиты Беларуси мы сделаем всё. У нас есть военные средства, в том числе в союзе с Россией

Поляки – хозяева Украины? Геополитический мезальянс вполне вероятен. Но есть ли реальная угроза для нашего суверенитета, что зашифровано в законопроекте об особом статусе поляков в Украине и чем могут в итоге обернуться для Киева связи с Варшавой? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Александра Качан, корреспондент:

А уж тем более после таких страстных свиданий. Господин Зеленский после объятий с Дудой решил восстановить, так скажем, историческую справедливость. Забыл украинский вождь, что давно не перед телекамерами и разыгрываемый сценарий далеко не киношный. Юмористическое шоу трансформировалось сперва в политическое, а теперь новый жанр – а-ля любовь не с первого взгляда. Свои отношения соседки выстраивают уже давно. А хочется напомнить, в 1939-м и Беларусь, и Украина были спасены от польской оккупации. Польша всегда имела имперские взгляды, они пытались восстановить Речь Посполитую