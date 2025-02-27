Американский блогер: аудитория должна услышать мнение Президента Лукашенко

Война и мир в регионе, мир в целом, новое руководство США, возобновление сотрудничества Вашингтона и Москвы, позиция Китая. А еще Байден, Зеленский, Пригожин. Эти темы звучали 27 февраля во Дворце Независимости в ходе почти двухчасового интервью. Президент общался с американским блогером Марио Науфалом, автором проекта «Круглый стол» на платформе «X», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Науфал отметил открытость нашего Президента и сказал, что хоть тематика вопросов была не новой, но в отличие от других он задавал их не ради хайпа или с каким-то подвохом, а с интересом к точке зрения Александра Лукашенко.

Беседа длилась полтора часа. Ее итогами Науфал, судя по реакции, остался доволен. Гость отметил: если бы таких разговоров было больше, то наверняка и военных действий на территории Украины можно было бы избежать.

Марио Науфал, блогер:

Многие зарубежные журналисты общались с белорусским лидером и зачастую задавали вопросы с подвохом. Нужно было поймать человека на слове, вырвать фразу из контекста и так далее, чтобы это понравилось боссам этих журналистов. На самом деле разрыв между Западом и Востоком, между Россией, Китаем и США, Европой и Беларусью, постоянно ширился. Есть то, за что Беларусь не любят в Европе, есть то, за что белорусы не любят европейцев. Но вы живете на одном и том же континенте, и, несмотря на все это, существуют связи, продолжаются торговые отношения.

Нам нужно общаться. Если бы было больше таких разговоров, как сегодня, возможно, мы бы не оказались в ситуации конфликта. Нельзя делить мир на черное и белое. Аудитория должна услышать мнение Президента Лукашенко, что он думает о нынешней ситуации. Мы знаем, что Россия – союзник номер один для Беларуси. Но Украина когда-то была вторым по величине торговым партнером вашей страны. Более того, Беларусь – это европейская страна.

Нужно находить пути к договоренностям. И самый важный момент, который я вынес из беседы с Президентом, – это то, что он действительно хочет мира. Он в какой-то момент упомянул, что рассматривал Зеленского как младшего сына, по-доброму, по-дружески к нему относился. И я понял, что эти заявления о мире для него не просто так. Это действительно то, чего он хочет. Это практически личное в этой ситуации.

Интервью выйдет в ближайшую неделю на платформе X. Сначала в коротком формате, а позже в полной версии.

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