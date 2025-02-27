Лукашенко: думаю, без Украины вопросы мира никто решать не будет
О нормализации отношений между Востоком и Западом, перспективах урегулирования конфликта в Украине, а также о роли новой администрации Трампа в этом процессе. Александр Лукашенко сегодня дал интервью Марио Науфалу – известному американскому блогеру, автору проекта «Круглый стол» на платформе Х, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его гостями уже стали известные политические и общественные деятели, среди них президенты Бразилии, Венгрии, премьер-министр Словакии, миллиардер Илон Маск, журналист Такер Карлсон.
Разговор Александра Лукашенко и Марио Науфала длился полтора часа. Стороны обсудили мировую повестку, в которой все больше острых тем. Так речь зашла о «ресурсной сделке» между США и Украиной. Вашингтон требует от Киева доступа к недрам в обмен на военную помощь. Такой спрос Трампа в мировом сообществе воспринимается весьма противоречиво, публично звучат слова о грабеже.
При все этом глава Белого дома открыто заявляет, что Штаты заберут обратно свои деньги, потраченные на Украину, а на сделке заработают еще больше. Своим видением касательно не только амерканско-украинского соглашения, а в целом урегулирования конфликта в соседней стране во время интервью поделился Александр Лукашенко. Марио Науфала спросил у Президента: обсуждалась ли эта тема с Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
Что касается договоренности по Украине, он еще раз подтвердил, я его позицию знаю, что мы за, мы готовы сесть за стол переговоров, вести переговоры по Украине. Если это касается вопроса Украины – с украинцами. Потом он продолжил, говорит, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Ну уж зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь затронули, на этих переговорах, вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину?
Ну об этом и Трамп уже сказал в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет. По поводу Соединенных Штатов Америки, соглашений с Украиной. Это может настораживать Россию и, скорее всего, настораживает. Я так думаю. Я не обсуждал с Россией и Путиным эти вопросы. Мы обсудим этот вопрос. Но, скорее всего, это может настораживать, если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений.