Лукашенко: думаю, без Украины вопросы мира никто решать не будет

О нормализации отношений между Востоком и Западом, перспективах урегулирования конфликта в Украине, а также о роли новой администрации Трампа в этом процессе. Александр Лукашенко сегодня дал интервью Марио Науфалу – известному американскому блогеру, автору проекта «Круглый стол» на платформе Х, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его гостями уже стали известные политические и общественные деятели, среди них президенты Бразилии, Венгрии, премьер-министр Словакии, миллиардер Илон Маск, журналист Такер Карлсон.

Разговор Александра Лукашенко и Марио Науфала длился полтора часа. Стороны обсудили мировую повестку, в которой все больше острых тем. Так речь зашла о «ресурсной сделке» между США и Украиной. Вашингтон требует от Киева доступа к недрам в обмен на военную помощь. Такой спрос Трампа в мировом сообществе воспринимается весьма противоречиво, публично звучат слова о грабеже. При все этом глава Белого дома открыто заявляет, что Штаты заберут обратно свои деньги, потраченные на Украину, а на сделке заработают еще больше. Своим видением касательно не только амерканско-украинского соглашения, а в целом урегулирования конфликта в соседней стране во время интервью поделился Александр Лукашенко. Марио Науфала спросил у Президента: обсуждалась ли эта тема с Владимиром Путиным.