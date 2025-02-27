В Совете Республики обсудили развитие сотрудничества Беларуси и Казахстана в формате регионального взаимодействия

Беларусь и Казахстан будут развивать сотрудничество в формате регионального взаимодействия. Перспективу проведения форума регионов обсудили 27 февраля в Совете Республики на встрече Натальи Кочановой с Послом Казахстана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это государство входит в десятку крупнейших торгово-экономических партнеров нашей страны. Плотно мы работаем на всех уровнях. В настоящий момент между республиками действует 30 соглашений на уровне областей, районов и городов. В работе еще несколько. В частности, к подписанию готовятся документы по сотрудничеству между витебским регионом и несколькими казахстанскими областями.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Тот потенциал торгово-экономического сотрудничества, который на сегодняшний день есть, может быть увеличен. И на это нацелена дорожная карта двустороннего сотрудничества, которая была подписана осенью прошлого года в рамках официального визита премьер-министра Казахстана в нашу страну. У нас работает достаточно много субъектов хозяйствования в Казахстане. Есть семь сборочных производств. Порядка 40 субъектов хозяйствования, которые составляют товаропроводящую сеть нашей продукции на казахстанском рынке. 55 компаний казахских работают на белорусском рынке. То есть это та основа, которую можно дальше развивать и углублять.

Успешно развивается и инвестиционное сотрудничество. В Казахстане сейчас реализуется порядка 14 проектов с белорусским капиталом. Практически все связаны с машиностроением. В планах запустить инициативы в сфере сельского хозяйства, биотехнологий и производства строительных материалов.