Марио Науфал: главный момент из беседы – Лукашенко хочет мира

Александр Лукашенко сегодня, 27 февраля, дал интервью Марио Науфалу – известному американскому блогеру, автору проекта «Круглый стол» на платформе Х. Его гостями уже стали известные политические и общественные деятели: среди них – президенты Бразилии, Венгрии, премьер-министр Словакии, миллиардер Илон Маск, журналист Такер Карлсон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор Александра Лукашенко и Марио Науфала длился полтора часа. Стороны обсудили мировую повестку. Речь шла о нормализации отношений между Востоком и Западом, перспективах урегулирования конфликта в Украине, а также о роли новой администрации Трампа в этом процессе. Подробностями беседы и своим впечатлением блогер поделился с белорусскими журналистами.

Марио Науфал, блогер:

Разговор был очень интересным. Дело в том, что Президенту задают часто одни и те же вопросы. Сегодня во время беседы можно было наблюдать его реакцию. Услышал знакомую тему – вздыхал. И я понимал, что он этот вопрос слышал не раз. То есть нужно спросить так, чтобы это было интересно. А я считаю, что услышать мнение Президента Лукашенко аудитория должна. Что он думает о нынешней ситуации? Самый главный момент, который я вынес для себя из беседы с Президентом, – это то, что он хочет мира. Для него заявление о мире – это не просто так. Это то, чего он действительно хочет.

Интервью с белорусским лидером выйдет на платформе Х в ближайшие дни.