Военный эксперт: изменение ядерной доктрины России призвано отрезвить Украину и Польшу

Изменения российской ядерной доктрины, которые накануне озвучил Владимир Путин, стали одной из самых обсуждаемых тем в информационном пространстве. По мнению экспертов, в Кремле недвусмысленно предупреждают Запад о том, что Россия может применить ядерное оружие, если по ней нанесут удары обычными ракетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом сама Москва будет считать совместным нападением любую атаку при поддержке ядерной державы. Это решение является ответом на обсуждения в США и Великобритании вопроса о том, давать ли Украине разрешение на запуск обычных западных ракет по России. Однако еще одним важным пунктом обновленной доктрины является принятие под российский ядерный зонтик Беларуси. То есть наша страна получает полную защиту со стороны союзника от любых посягательств на суверенитет. Подробнее об этом поговорим с военным экспертом. Сергей Прохоров, ведущий СТВ:

Накануне Владимир Путин сделал ряд серьезных заявлений по ядерной доктрине России. Важный момент по защите Беларуси российским ядерным потенциалом в случае агрессии. Что это значит для безопасности нашей страны и Союзного государства?

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Беларусь с Россией образуют Союзное государство. Это государство имеет общие границы и вооруженные силы, которые должны помогать. Одна страна помогает другой стране в случае совершения каких-то агрессивных действий. Вот сейчас в целом происходят достаточно принципиальные изменения в мире, которые чреваты началом третьей мировой войны. Это связано с тем, что Запад все чаще и чаще толкает Украину на применение «грязной» атомной бомбы против территории России. А учитывая риторику киевского режима, эта риторика угрожающая и в отношении Беларуси, и мы знаем, что последние заявления Зеленского и других лидеров Украины достаточно непродуманные. Я имею в виду не только в отношении России, но в первую очередь в отношении белорусского народа. Отличается в первую очередь агрессивностью. Конечно, в этих условиях Россия, верная своим обязательствам, говорит о том, что Беларусь будет прикрыта российским ядерным зонтиком. И это подчеркивается еще раз. Причем если мы будем смотреть само заявление Владимира Владимировича Путина, то он говорит, что основой является ядерная триада. Раньше мы вели речь о нестратегическом ядерном оружии, то есть тактическом ядерном оружии. Вот теперь уже речь идет и о стратегическом ядерном оружии. Это принципиальное изменение нашей ядерной доктрины, и оно призвано отрезвить и Украину, и Польшу, и страны Прибалтики, которые достаточно агрессивно порой высказываются в сторону Минска. Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Как вы считаете, для стран НАТО и тех, кто готов повышать ставки в том же украинском конфликте, это серьезное предупреждение? Кому следует особо задуматься?