Военный эксперт: есть угроза нападения на Россию и Беларусь, угроза ядерной войны

Григорий Азаренок, СТВ:

Уже пошли официальные заявления. Пресс-секретарь ЕС Стано: «Мы решительно отвергаем ядерную угрозу России». Не верят?

Игорь Коротченко, военный эксперт:

Нам не надо посылать какие-то сигналы кому бы то ни было. В данном случае меньше пиара, больше практических дел. Практические дела означают, что Совет Безопасности должен дать конкретные указания Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации относительно пересмотра принципов и условий применения как тактического, так и стратегического ядерного оружия, в том числе и включая варианты, когда угроза будет материализована от натовских соседей для Республики Беларусь. Поэтому, еще раз повторяю, не надо реагировать, рефлексировать, кто и что сказал, наплевать. Главное – конкретная готовность.

Сейчас определены критерии и условия. И Генеральный штаб должен разработать конкретные планы. Условно говоря, если по нам применяется натовское оружие в обычном варианте оснащения, какие цели мы будем поражать в первую очередь в качестве ответного ядерного удара? На территории каких стран, какие типы носителей будем использовать и какие ядерные боевые заряды будем применять? Вот это необходимо в абсолютно закрытом режиме отработать уже сейчас. И, соответственно, готовить войска от всех вариантов реагирования для того, чтобы они могли эффективно использовать в новых условиях по планам Генштаба варианты использования ядерного оружия. Вот это главная необходимая задача.

Знаете, слать сигналы сейчас, еще что-то комментировать вслед – это совершенно не нужно. Время ушло, сейчас жесткая и прагматичная ситуация, надо соответствовать ей. Да, к сожалению, есть угроза ядерной войны. Есть угроза нападения на Россию и на Беларусь. Наша задача – сделать так, чтобы мы были готовы к любым сценариям реагирования. А как это будет оценивать потенциальный противник, это уже его дело.