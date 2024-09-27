«Это уже вопрос национальной безопасности». Лукашенко о белорусском мобильном телефоне

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности. Санкции ввели против Беларуси, как они говорят, не против меня, против диктатора, как они любят говорить. А против вас, ваших родителей, близких, против страны. Это фашизм. Есть над чем работать. Задачи перед отраслью стоят самые амбициозные. Повторюсь, мы должны в ускоренном формате провести научно-техническую революцию. Поэтому развитие инженерной отрасли для нас – стратегическое направление, которое определит будущее Беларуси. Мы не можем остановиться, тем более отстать. Я образно часто говорю: отстанем, остановимся, за нами идут – нас просто затопчут.