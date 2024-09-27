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«Это уже вопрос национальной безопасности». Лукашенко о белорусском мобильном телефоне

27 сентября 2024 13:45
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Перед инженерной отраслью Беларуси стоят амбициозные задачи, ее развитие – стратегическое направление, которое определит будущее страны. Об этом заявил глава государства, общаясь со студентами столичных инженерно-технических вузов в формате открытого микрофона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Это уже вопрос национальной безопасности». Лукашенко о белорусском мобильном телефоне-2

Александр Лукашенко ориентировал собравшихся на откровенный разговор. Без закрытых тем. Размышляли о важности технологического суверенитета и роли санкций. Они подстегнули нас больше полагаться на собственные компетенции, развивать их. Многое сделано, но останавливаться нельзя, отметил белорусский лидер.

«Это уже вопрос национальной безопасности». Лукашенко о белорусском мобильном телефоне-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности. Санкции ввели против Беларуси, как они говорят, не против меня, против диктатора, как они любят говорить. А против вас, ваших родителей, близких, против страны. Это фашизм. Есть над чем работать. Задачи перед отраслью стоят самые амбициозные. Повторюсь, мы должны в ускоренном формате провести научно-техническую революцию. Поэтому развитие инженерной отрасли для нас – стратегическое направление, которое определит будущее Беларуси. Мы не можем остановиться, тем более отстать. Я образно часто говорю: отстанем, остановимся, за нами идут – нас просто затопчут.

# Государственная политика

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