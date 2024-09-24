Лазуткин: выборов с протестными кандидатами, программами и акциями не будет

Выборы в Беларуси пройдут на фоне сложной внешней обстановки. Дата начала кампании пока неизвестна, но очевидно, что мирный процесс по Украине отложен на неопределенный срок, а США сделали ставку на ассиметричные действия – нападение на российскую территорию, воздушные провокации против Беларуси и работу с эмигрантскими центрами в Вильнюсе и Варшаве. О возможных сценариях белорусских выборов в материале Андрея Лазуткина.

Заграничным СМИ нужны деньги, чтобы отработать выборы в Беларуси Андрей Лазуткин, политолог:

Сеть СМИ, которая вынесена заграницу, работает по проектному принципу. Чтобы отработать крупную тему, тем более избирательную кампанию, нужны деньги. Но тут у них две проблемы. Бюджетный год, а значит, и все расходы по Восточной Европе для американцев начнутся хорошо если в январе. Никому не ясно, какая будет расстановка сил в Сенате, Конгрессе, Белом доме. Новый состав будет выделять деньги под себя и свою сеть, которая может их освоить. А действующий состав не будет вливать никакие средства до конца года, потому что Беларусь не является фактором американских выборов. Вторая проблема вытекает из первой – это однопартийность нашей оппозиции. Так сложилось, что и украинское гражданское общество, и наши беглые процентов на 80 % ориентированы на Демпартию. Это касается и СМИ, и активистов, и всякого рода коалиций. Пока Демпартия у власти, они получают бонусы, например, встречи с Байденом в коридоре, но если власть в США меняется, то слетает вся верхушка. То есть они подходят к выборам в условиях, когда шефам нет смысла ими заниматься, потому что плоды демократов могут пожать республиканцы. Андрей Лазуткин:

Еще 20 % берут деньги у Евросоюза. Раньше это были разные формы программ мягкой силы – главной считалось «Восточное партнерство», но сегодня европейцы действуют максимально грубо, как с Венесуэлой: признали второе правительство и пытаются осваивать на нем какие-то программы помощи. Но это, скорее, про коррупцию, а не про реальное влияние. Раньше деньги на белорусских выборах осваивались через легальную работу – независимое наблюдение, сбор нарушений, миссию ОБСЕ, мониторинг СМИ, оплату штрафов, юрконсультации, оплату штабов кандидатов, поездок, бумаги, проживания, изготовления флагов, маек, соцопросы, аналитику – но все это теперь невозможно распилить и отмыть, потому что актив сидит в Варшаве. С одной стороны, это хорошо, но с другой – для них не остается никакого сценария выборов, кроме радикального. Можно заметить, что все внешние формы работы сегодня замыкаются на Украине. Раньше нам рассказывали, что Лукашенко – диктатор, а теперь говорят, что самостоятельной власти нет, страну контролирует Россия. Раньше шла информационная война против силовиков, а теперь их интересует только «Вагнер», российская группировка войск, белорусский ВПК и заказы для России.

О попытках втянуть Беларусь в военный конфликт Андрей Лазуткин:

Громкой темой стали беспилотники. Нам рассказывают, что русские таким образом скрыто на нас напали и втягивают войну. Кроме того, идет постоянная подсветка воюющих в Украине формирований. То есть любую внутреннюю тему в Беларуси пытаются пристегнуть к военному конфликту. Это палка о двух концах. Если бы начались мирные переговоры (например, по желанию Трампа), у оппозиции рухнула бы вся информационная картина. Выборы бы проходили с нашей мирной повесткой, которую изначально предлагал Президент, в то время как они 2 года наигрывали на войну с Россией. Но, увы, до конца года, наоборот, ожидается эскалация, поэтому выборов в привычном понимании – с протестными кандидатами, программами и акциями – скорее всего, не будет. Ожидается чисто военная повестка, которая просто будет календарно совпадать с выборами.

Как соседи пытаются дестабилизировать обстановку в Беларуси Андрей Лазуткин:

Первое – это беспилотники; Украина показала, что не соблюдает договоренности и готова вторгаться в наше воздушное пространство. Второе – накопление у нашей границы военной группировки без какой-то внятной цели. Это тоже фактор эскалации, хотя происходить может что угодно, например, группировку собирают у нашей границы, пугают, а потом проводят ротацию в Курскую область. Но армия все равно будет реагировать и задействовать силы, которые возможно нужнее на северо-западе. Отсюда четвертый военный фактор – это Польша. Там сейчас стихийное бедствие, наводнение, страна получила огромный ущерб и до конца года полякам будет не до Беларуси, там проблем на 2-3 миллиарда долларов. Но в целом ведется системная работа, чтобы быстро перебрасывать на нашу границу войска под видом борьбы с беженцами, и строится единая автодорога от Белостока и вплоть до западной Украины. Что выглядит странно: одной рукой они запрещают транзит белорусских грузов, а другой – строят дороги в местах, где пассажирский и грузовой поток будет перекрыт. Выглядит, как чисто военные приготовления.