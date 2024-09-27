Президенту показали научные достижения технических вузов Беларуси

Инфосреда всех нас сделала очень открытыми, откровенными и, к сожалению, уязвимыми. Об этом заявил глава государства во время общения со студентами инженерно-технических вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инфосреда всех нас сделала очень открытыми, откровенными и, к сожалению, уязвимыми. Об этом заявил глава государства во время общения со студентами инженерно-технических вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил, что участникам сегодняшнего открытого микрофона не нужно рассказывать о скорости распространения и извлечения данных о любом человеке, а также об опасностях, которые несут подобные процессы.
Еще до начала разговора со студентами Президент ознакомился с выставкой научных достижений и разработок БГУИР, а также других технических вузов страны. Подготовку по инженерным специальностям в Беларуси осуществляют 27 высших учебных заведений. Проблем с набором студентов нет, чего, как позже отметил глава государства, не скажешь про другие специальности. Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники доложил главе государства о научном и кадровом потенциале университета.
«Открытый микрофон с Президентом» проходит в БГУИР.
Так, тесное сотрудничество налажено с белорусскими предприятиями, которые выступают заказчиками кадров. Нам достает компетенций в микро- и радиоэлектронике, чтобы создавать сложную и востребованную технику с высоким экспортным потенциалом.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Следующая разработка решает задачи повышения обороноспособности нашей страны. Это система телеметрической аппаратуры, которая позволяет отслеживать параметры на быстролетящих объектах и используется для модернизации нашей ракетной техники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А вы можете заставить ракету работать как высокоточное оружие?
– Мы работаем сейчас с заводом точной механики и эту задачу тоже будем решать.
– Если вы это сделаете, тогда я буду считать, что не зря хлеб едите. Все, что надо, просите. Мы вам создадим все условия. Но надо сделать ракету помехоустойчивой.