Александр Лукашенко: «Я никогда в Минске не жил, мне кажется, что там тесно»

Новости Беларуси. О развитии деревень и агрогородков, о малой родине, борьбе с коррупцией и отставке министров. После ознакомления с работой сахарорафинадного комбината глава государства по традиции пообщался с трудовым коллективом предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности у Екатерины Жиляниной.
На комбинате работает 750 человек. Линии максимально автоматизированы, но по мере необходимости предприятие расширялось благодаря запуску новых отделений. Коллектив сложился.
Хотя сейчас на «Слуцком сахарорафинадном комбинате» не сезон, сотрудники собрались, чтобы увидеть Президента. Александра Лукашенко встречали аплодисментами. За событиями в стране здесь, как оказалось, следят. Вспомнили, например, что не так давно в столице чествовали аграриев. Случчане благодарный Президенту за то, что он не забывает о тех, кто трудится на земле. Отсюда и вопрос – что же сделать еще, чтобы жители деревень не бежали в город за длинным рублем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В городе конкуренция на рынке труда, как принято сейчас говорить, очень серьезная. И знаете, этот длинный рубль уже не такой длинный, как у нас сложилось впечатление об этом. Это длинный рубль не каждый заработает. Поэтому не надо думать, что в городе легко.
Самая интересная жизнь сегодня, наверное, в агрогородках и в таких вот районных центрах. Вот этот путь, когда мы будем создавать на местах современное перерабатывающее (в основном перерабатывающее) или промышленное предприятие. Я думаю, что нет уже сегодня того районного центра, где мы что-то не модернизировали или не построили.
Я как человек деревенский, я уже больше 20 лет у вас Президентом, в Минске, говорят, живу. Я никогда в Минске не жил, я не могу в Минске жить. Мне кажется, что там тесно. Поэтому я живу в деревне, в лесу фактически, и я себя хорошо чувствую.
Сама обстановка и хорошая работа будет способствовать «заземлению» людей на местах. Я о зарплате не говорю, хорошее производство – хорошая зарплата.
Второе, я считаю, это жилье. Если у людей есть перспектива иметь жилье, это очень важно для того, чтобы человек там остался. Это касается и деревни, и небольших городов.
«Нет деревни – нет государства». Александр Лукашенко о развитии малой родины
«Это люди, которые быстрее до начальства достучатся». Глава государства о депутатах местных Советов
Президент Беларуси: «Сегодня в тюрьме сидельцев за коррупцию больше, чем за убийство и другие тяжкие преступления»
«Я не верю, что министр об этом не знал». Лукашенко о коррупционном скандале во Дворце спорта
«Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича
Что подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район и как отреагировали на общение люди