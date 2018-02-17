Александр Лукашенко: «Я никогда в Минске не жил, мне кажется, что там тесно»

Хотя сейчас на «Слуцком сахарорафинадном комбинате» не сезон, сотрудники собрались, чтобы увидеть Президента. Александра Лукашенко встречали аплодисментами. За событиями в стране здесь, как оказалось, следят. Вспомнили, например, что не так давно в столице чествовали аграриев. Случчане благодарный Президенту за то, что он не забывает о тех, кто трудится на земле. Отсюда и вопрос – что же сделать еще, чтобы жители деревень не бежали в город за длинным рублем?

Новости Беларуси. О развитии деревень и агрогородков, о малой родине, борьбе с коррупцией и отставке министров. После ознакомления с работой сахарорафинадного комбината глава государства по традиции пообщался с трудовым коллективом предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В городе конкуренция на рынке труда, как принято сейчас говорить, очень серьезная. И знаете, этот длинный рубль уже не такой длинный, как у нас сложилось впечатление об этом. Это длинный рубль не каждый заработает. Поэтому не надо думать, что в городе легко.

Самая интересная жизнь сегодня, наверное, в агрогородках и в таких вот районных центрах. Вот этот путь, когда мы будем создавать на местах современное перерабатывающее (в основном перерабатывающее) или промышленное предприятие. Я думаю, что нет уже сегодня того районного центра, где мы что-то не модернизировали или не построили.

Я как человек деревенский, я уже больше 20 лет у вас Президентом, в Минске, говорят, живу. Я никогда в Минске не жил, я не могу в Минске жить. Мне кажется, что там тесно. Поэтому я живу в деревне, в лесу фактически, и я себя хорошо чувствую.

Сама обстановка и хорошая работа будет способствовать «заземлению» людей на местах. Я о зарплате не говорю, хорошее производство – хорошая зарплата.

Второе, я считаю, это жилье. Если у людей есть перспектива иметь жилье, это очень важно для того, чтобы человек там остался. Это касается и деревни, и небольших городов.

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