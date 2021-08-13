Посмотрите, какого кролика подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки

Новости Беларуси. 13 августа Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводя итог встречи с жителями агрогородка, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть все для достойной жизни. А говоря о своем визите в Рогачевский район, Президент заявил, что отдохнул здесь душой.