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Посмотрите, какого кролика подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки

13 августа 2021 14:14
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Новости Беларуси. 13 августа Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите, какого кролика подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки-1

Подводя итог встречи с жителями агрогородка, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть все для достойной жизни. А говоря о своем визите в Рогачевский район, Президент заявил, что отдохнул здесь душой.

Посмотрите, какого кролика подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки-3

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# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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