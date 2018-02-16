«Нет деревни – нет государства». Александр Лукашенко о развитии малой родины

Новости Беларуси. Для развития регионов сейчас в Беларуси делается немало. В пакете документов, которые призваны активизировать деловую жизнь, особо выделен бизнес на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработали целый комплекс мер. Уже сегодня доступ к товарам и услугам в малых населенных пунктах ничуть не хуже, чем в крупных городах. А для дальнейшего развития нужно в каждом регионе создавать промышленные и перерабатывающие предприятия.

На Случчине с этим проблем нет, здесь хватает успешных бизнес-проектов, от переработки сахара до мясокомбината. В последнее время он радует и продукцией, и экономическими показателями. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больше 90 предприятий, мясокомбинатов маленьких, в Минской области, которые уже конкурируют с крупными мясокомбинатами, такими, как Слуцкий. Порядок навели, предприятия эти стали работать хорошо, качественно, модернизация идет, поэтому и деньги хорошие платят за скот населению. Начали загружать «Слуцкий мясокомбинат», он начал работать очень сильно. Перерабатывает все. Поэтому если будут такие производства, люди будут оставаться. Нет деревни – нет государства, поэтому мы начали думать о том, что делать с деревней. Мы пришли к тому, что нам надо немножко укрупняться, чтобы те колхозы (по 2000-3000 гектаров, они неэффективны) укрупнять до 7-10, а некоторые до 15 тысяч.