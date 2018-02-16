«Нет деревни – нет государства». Александр Лукашенко о развитии малой родины
Новости Беларуси. Для развития регионов сейчас в Беларуси делается немало. В пакете документов, которые призваны активизировать деловую жизнь, особо выделен бизнес на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработали целый комплекс мер. Уже сегодня доступ к товарам и услугам в малых населенных пунктах ничуть не хуже, чем в крупных городах. А для дальнейшего развития нужно в каждом регионе создавать промышленные и перерабатывающие предприятия.
На Случчине с этим проблем нет, здесь хватает успешных бизнес-проектов, от переработки сахара до мясокомбината. В последнее время он радует и продукцией, и экономическими показателями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше 90 предприятий, мясокомбинатов маленьких, в Минской области, которые уже конкурируют с крупными мясокомбинатами, такими, как Слуцкий. Порядок навели, предприятия эти стали работать хорошо, качественно, модернизация идет, поэтому и деньги хорошие платят за скот населению. Начали загружать «Слуцкий мясокомбинат», он начал работать очень сильно. Перерабатывает все. Поэтому если будут такие производства, люди будут оставаться.
Нет деревни – нет государства, поэтому мы начали думать о том, что делать с деревней. Мы пришли к тому, что нам надо немножко укрупняться, чтобы те колхозы (по 2000-3000 гектаров, они неэффективны) укрупнять до 7-10, а некоторые до 15 тысяч.
Пришли к тому, что нам надо иметь на селе агрогородок со всеми удобствами. Неперспективные так называемые деревни – насколько сможем. Бывшие центральные усадьбы колхозов, которые присоединены к другим, мы забрасывать не намерены. Мы их будем приводить в порядок. А уже третьего уровня деревни, как я их называю, которые не были центральными в колхозах-совхозах, уже как получится. Если будет у кого-то интерес и у нас будут возможности, мы тоже губить специально не будем. Но я даю себе отчет, что они неперспективны, они не будут развиваться. В лучших местах туда из городов, из агрогородков люди поедут для того, чтобы построить себе дом в хорошем месте, красивом, на природе там жить. Это будет, и мы это сдерживать не будем, а будем только приветствовать.
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