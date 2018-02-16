Прямой эфир

«Нет деревни – нет государства». Александр Лукашенко о развитии малой родины

16 февраля 2018 23:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для развития регионов сейчас в Беларуси делается немало. В пакете документов, которые призваны активизировать деловую жизнь, особо выделен бизнес на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Разработали целый комплекс мер. Уже сегодня доступ к товарам и услугам в малых населенных пунктах ничуть не хуже, чем в крупных городах. А для дальнейшего развития нужно в каждом регионе создавать промышленные и перерабатывающие предприятия.  

«Нет деревни – нет государства». Александр Лукашенко о развитии малой родины-1

  

На Случчине с этим проблем нет, здесь хватает успешных бизнес-проектов, от переработки сахара до мясокомбината. В последнее время он радует и продукцией, и экономическими показателями.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Больше 90 предприятий, мясокомбинатов маленьких, в Минской области, которые уже конкурируют с крупными мясокомбинатами, такими, как Слуцкий. Порядок навели, предприятия эти стали работать хорошо, качественно, модернизация идет, поэтому и деньги хорошие платят за скот населению. Начали загружать «Слуцкий мясокомбинат», он начал работать очень сильно. Перерабатывает все. Поэтому если будут такие производства, люди будут оставаться.  

Нет деревни – нет государства, поэтому мы начали думать о том, что делать с деревней. Мы пришли к тому, что нам надо немножко укрупняться, чтобы те колхозы (по 2000-3000 гектаров, они неэффективны) укрупнять до 7-10, а некоторые до 15 тысяч.  

«Нет деревни – нет государства». Александр Лукашенко о развитии малой родины-4

  

Пришли к тому, что нам надо иметь на селе агрогородок со всеми удобствами. Неперспективные так называемые деревни – насколько сможем. Бывшие центральные усадьбы колхозов, которые присоединены к другим, мы забрасывать не намерены. Мы их будем приводить в порядок. А уже третьего уровня деревни, как я их называю, которые не были центральными в колхозах-совхозах, уже как получится. Если будет у кого-то интерес и у нас будут возможности, мы тоже губить специально не будем. Но я даю себе отчет, что они неперспективны, они не будут развиваться. В лучших местах туда из городов, из агрогородков люди поедут для того, чтобы построить себе дом в хорошем месте, красивом, на природе там жить. Это будет, и мы это сдерживать не будем, а будем только приветствовать.  

Больше о развитии деревень и агрогородков, о малой родине, борьбе с коррупцией и отставке министров здесь.  

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Александр Лукашенко # Государственная социальная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это люди, которые быстрее до начальства достучатся». Глава государства о депутатах местных Советов
16 февраля 2018 22:47

«Это люди, которые быстрее до начальства достучатся». Глава государства о депутатах местных Советов

Что подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район и как отреагировали на общение люди
16 февраля 2018 22:23

Что подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район и как отреагировали на общение люди

«Я не верю, что министр об этом не знал». Александр Лукашенко о коррупционном скандале во Дворце спорта
16 февраля 2018 21:55

«Я не верю, что министр об этом не знал». Александр Лукашенко о коррупционном скандале во Дворце спорта