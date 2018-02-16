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«Это люди, которые быстрее до начальства достучатся». Глава государства о депутатах местных Советов

16 февраля 2018 22:47
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Новости Беларуси. 18 февраля белорусы будут голосовать на выборах в местные Советы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Многие из собравшихся уже выбрали своего кандидата. Избиратели интересуются мнением Президента – достаточно ли полномочий, на его взгляд, у будущих депутатов? И потом, в Беларуси стартовал Год малой родины. А что народные избранники на местном уровне могли бы сделать для своей деревни, города или региона?  

«Это люди, которые быстрее до начальства достучатся». Глава государства о депутатах местных Советов-1

  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Депутаты местные ведь формируют бюджет местный, а это зарплата тем же учителям и прочее, прочее, прочее. Это к ним можно прийти поплакаться в плечо и так далее. Может, не ко всем – разные. Но это мы их избираем.  

Это люди, которые быстрее до начальства достучатся. Пока вы к председателю райисполкома попадете – у него же тысячи, разве он всех примет? Нет, все-таки через депутата. Где-то на сессии, где-то что-то кому-то эти люди решают, и я все больше и больше местные Советы, вот такие, нагружаю, чтобы они больше эти вопросы решали вместе с председателями райисполкомов, горисполкомов.  

Мы этот институт будем укреплять, местные Советы, там, где надо. Мне предложили в деревнях сельские Советы ликвидировать. Говорят, мало что решают, руководитель на месте и прочее. Я говорю: «Хорошо, но что мы получим от этой ликвидации?» Я отказался от этого, пусть они существуют. Ну что такое в сельском Совете 15 этих человечков, которые работают на своем рабочем месте, какие-то определенные вопросы решают на местах? 

Поэтому местным Советам быть. С ними надо просто работать, особенно исполнительным органам власти. И старайтесь выдвигать туда лучших людей – это гордость, это статус, что его избрал народ. Для меня единственная гордость в моей работе этой бешеной – то, что вы меня избираете. Поэтому это очень важно, избирать своих людей. Трудяг, которые не болтуны, а которые или учитель, или врач, или ваш рабочий, или руководитель где-то – это уже вам определяться. 

Надо поддерживать, это очень важный институт.  

Александр Лукашенко признался, что сам обязательно придет голосовать на избирательный участок. И выразил надежду, что так поступит большинство присутствующих. Ведь от этих несложных действий со стороны каждого избирателя зависит не просто исход выборов, а по сути, решение многих насущных проблем именно местного значения.  

Больше о развитии деревень и агрогородков, о малой родине, борьбе с коррупцией и отставке министров здесь.  

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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