«Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Запретил поставлять древесину, бревна эти. Понимаете, спилил и в Германию вез, к примеру. Они с удовольствием за копейки, за гроши покупают. Запретил это делать.

Производите мебель, производите все, что на рынке в Евросоюзе, в России и других местах пользуется спросом из нашего леса – а это уже миллионы людей будут иметь места хорошие – и продавайте. Но не пиловочные. Что делают? Оформляли как некондицию, вплоть до того, что стружки, опилки продают якобы в Германию, а везли лес.

Взятки – сотни эпизодов. Всех, около сотни, в тюрьму. Всех посадили, и начальников, и лесников. Всех, кто к этому имел отношение. Работали целый год по всей стране. Какой это министр?

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