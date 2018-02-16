«Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича

Новости Беларуси. В сфере лесного хозяйства действовала преступная схема экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я не верю, что министр об этом не знал». Лукашенко о коррупционном скандале во Дворце спорта
Под видом низкосортного сырья за границу отгружались качественные пиломатериалы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запретил поставлять древесину, бревна эти. Понимаете, спилил и в Германию вез, к примеру. Они с удовольствием за копейки, за гроши покупают. Запретил это делать.
Производите мебель, производите все, что на рынке в Евросоюзе, в России и других местах пользуется спросом из нашего леса – а это уже миллионы людей будут иметь места хорошие – и продавайте. Но не пиловочные. Что делают? Оформляли как некондицию, вплоть до того, что стружки, опилки продают якобы в Германию, а везли лес.
Взятки – сотни эпизодов. Всех, около сотни, в тюрьму. Всех посадили, и начальников, и лесников. Всех, кто к этому имел отношение. Работали целый год по всей стране. Какой это министр?
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