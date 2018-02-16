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«Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича

16 февраля 2018 19:41
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Новости Беларуси. В сфере лесного хозяйства действовала преступная схема экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я не верю, что министр об этом не знал». Лукашенко о коррупционном скандале во Дворце спорта   

Под видом низкосортного сырья за границу отгружались качественные пиломатериалы.  

«Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича-1

  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Запретил поставлять древесину, бревна эти. Понимаете, спилил и в Германию вез, к примеру. Они с удовольствием за копейки, за гроши покупают. Запретил это делать. 

Производите мебель, производите все, что на рынке в Евросоюзе, в России и других местах пользуется спросом из нашего леса – а это уже миллионы людей будут иметь места хорошие – и продавайте. Но не пиловочные. Что делают? Оформляли как некондицию, вплоть до того, что стружки, опилки продают якобы в Германию, а везли лес.  

Взятки – сотни эпизодов. Всех, около сотни, в тюрьму. Всех посадили, и начальников, и лесников. Всех, кто к этому имел отношение. Работали целый год по всей стране. Какой это министр?  

Больше о развитии деревень и агрогородков, о малой родине, борьбе с коррупцией и отставке министров здесь.  

# Коррупция # Александр Лукашенко # Фотофакт # Михаил Амельянович

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