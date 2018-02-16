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Что подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район и как отреагировали на общение люди

16 февраля 2018 22:23
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Новости Беларуси. На память о встрече на сахарорафинадном комбинате Александру Лукашенко подарили сувенир. Разумеется, из сахара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Что подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район и как отреагировали на общение люди-1

  

Ольга Горчанина: 
Запомнилось из беседы то, что Президент рассказал про себя. Что он сам из села, что он поддерживает работников села. 

Что подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район и как отреагировали на общение люди-4

  

Ирина Кернажицкая: 
Мне беседа очень понравилась. Волнение было, все-таки Президент. Волнение какое-то, но как только началась беседа, все было замечательно, хорошо.  

Больше о развитии деревень и агрогородков, о малой родине, борьбе с коррупцией и отставке министров здесь.  

# Рабочая поездка Президента # Фотофакт # Ольга Горчанина # Ирина Кернажицкая

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