Что подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район и как отреагировали на общение люди

Новости Беларуси. На память о встрече на сахарорафинадном комбинате Александру Лукашенко подарили сувенир. Разумеется, из сахара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Горчанина: Запомнилось из беседы то, что Президент рассказал про себя. Что он сам из села, что он поддерживает работников села.

Ирина Кернажицкая:

Мне беседа очень понравилась. Волнение было, все-таки Президент. Волнение какое-то, но как только началась беседа, все было замечательно, хорошо.

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