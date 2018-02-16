«Я не верю, что министр об этом не знал». Александр Лукашенко о коррупционном скандале во Дворце спорта

Новости Беларуси. Президент рассказал, почему были приняты решения об отставке министра спорта и туризма Александра Шамко и министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича Как выяснилось, директор Дворца спорта требовал взятки за проведение мероприятий на территории арены – от 100 до более 1 000 долларов. Все зависело от ожидаемой рентабельности выставки или торговой точки.

Персональную «благодарность» с 2014 года нечистый на руку руководитель требовал буквально у всех: у коммерсантов, организаторов концертов, спортивных команд и даже у представителей монастырей. В качестве вознаграждения принимал и различные презенты: от дрели и шуруповерта до микроволновки, от билета на концерт до бутылки алкоголя. Была поставлена на поток и практика откатов. За деньги, полученные от коммерческих структур, директор Дворца спорта приобрел загородный коттедж и внедорожник.