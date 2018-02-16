«Я не верю, что министр об этом не знал». Александр Лукашенко о коррупционном скандале во Дворце спорта

Новости Беларуси. Президент рассказал, почему были приняты решения об отставке министра спорта и туризма Александра Шамко и министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича
Как выяснилось, директор Дворца спорта требовал взятки за проведение мероприятий на территории арены – от 100 до более 1 000 долларов. Все зависело от ожидаемой рентабельности выставки или торговой точки.
Персональную «благодарность» с 2014 года нечистый на руку руководитель требовал буквально у всех: у коммерсантов, организаторов концертов, спортивных команд и даже у представителей монастырей. В качестве вознаграждения принимал и различные презенты: от дрели и шуруповерта до микроволновки, от билета на концерт до бутылки алкоголя. Была поставлена на поток и практика откатов. За деньги, полученные от коммерческих структур, директор Дворца спорта приобрел загородный коттедж и внедорожник.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дошло до того, что монастырь какой-то – монашки пришли свечи продать, выставить их и прочее – они на коленях просят, говорят: «У нас денег нет на взятки». «Свечами давай».
Мне доложили. Я говорю: «Давайте, мужики, чтобы не было обид, человека надо с поличным взять». И они зафиксировали там десятки этих взяток за полгода. Посадили в тюрьму, а министра – на улицу. Я не верю, что министр об этом не знал.
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