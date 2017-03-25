Александр Лукашенко: я не могу, даже в силу своего характера, допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант

О примирении и о том, как пытаются разобщить белорусов сегодня политические силы разного рода, говорил Президент Беларуси, совершая в пятницу рабочую поездку в Гродненскую область. Александр Лукашенко ознакомился с ходом весенних полевых работ, с реконструкцией автомобильной трассы «Минск-Гродно», с технологиями переработки мяса птицы и сделал ряд важных заявлений на актуальные темы.

Ранняя весна для аграриев – это и раннее начало работы в поле. Впрочем, техника, топливо и все остальное готовы к любым природным капризам. Работы по всей стране идут в плановом режиме. В Гродненской области сев можно провести за две недели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главная твоя задача вместе с губернаторами (или их и твоя) – качество. Требуй железобетонного качества от МТЗ, МАЗов, БелАЗов этих всех, других прицепных. Чтобы идеальное было качество. Лучше меньше пусть сделают, но качественнее.

У аграриев хорошие прогнозы на хлебный каравай. Если не подведет погода. Остальное – дело техники. Такими машинами обеспечены все хозяйства. Ниже расход топлива – на 12%. И почти наполовину меньше импортных деталей. В абсолютных цифрах по стране на полях 40 тысяч тракторов, три тысячи почвообрабатывающих агрегатов и примерно 10 тысяч машин для внесения удобрений.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В 2016 году продовольствия поставлено на экспорт на 4 млрд 200 млн долларов. Если оценивать январь-февраль текущего года, примерно 130-135% по различным направлениям у нас идет прирост. Как в ценовом факторе, так и в объемном.

Машиностроителей Президент нацеливает помогать аграриям хорошей сельхозтехникой, а управленцев – искать людям рабочие места.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы вы понимали. Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу. И если он не хочет работу, значит в списки его. Значит его в списки, будем потом определяться, что с ним делать. Это не значит, что мы к 1 мая создадим новые рабочие места на нефтепереработке или «Гродно Азот» новый комбинат. Но я просто вас шевелю, чтобы вы людям предложили правильно. И в селе сегодня много работы. Автобус, бригада, повезли, заранее у вас должны быть объемы, у вас есть люди, надо на это сконцентрировать людей, чтобы они собирали встречно объемы работ. Вот объемы работ. Приехали, как я говорил, в Минске, три площадки, девять площадок, люди пришли за работой. В автобус, повезли в лес. День поработали, вы их накормили, привезли домой. Пять дней отработали, два дня отдыхаем. Вот ваша зарплата.

На новом предприятии под Лидой, где производят индюшатину, средняя зарплата – 850 рублей. За год литовский инвестор создал полсотни рабочих мест. А государство – льготные условия для развития бизнеса. Производство – резидент свободной экономической зоны «Гродноинвест».

Видмантас Кучинскас, инвестор (Литва):

Сегодня, мы только начали, уже, наверное, 70% или 80% идет на экспорт. Но все-таки, я думаю, сперва хочется, чтобы в Беларуси это кушалось, полюбили этот продукт. Но экспорт, мы видим, очень большой. И, наверное, уже новые инвестиции, начинаем фермы выстраивать, потому что видим, что очень большая потребность.

Предприятие планирует расширяться как минимум вдвое. Цель – выпускать не менее 12 тысяч тонн продукции в год. Литовских бизнесменов привлекают правила ведения бизнеса в стране, а также беспрепятственный выход на рынки Евразийского экономического союза. Вообще, в Беларуси за последние четыре года в птицеводческой отрасли построено более полутысячи производств.

Александр Лукашенко:

Перспектива рынка здесь приличная, да? Плюс можно же и в Россию поставлять.

С рабочими предприятия у Александр Лукашенко, как водится, завязался разговор. Поговорили обо всем: от развития туризма до советов для огородников. А вопрос про найденные схроны с оружием и задержании их владельцев сегодня мог бы прозвучать в любом уголке Беларуси. Это касается каждого.

Андрей Гайдуров, заведующий складом завода по переработке мяса птицы:

Много информации идет о каких-то боевиках у нас, оружии. Интернет откроешь – вообще ужас, катастрофа. Говорят, что власть у нас чего-то боится. Народ интересует, не ждать ли нам той ситуации, которая была на Украине?

Александр Лукашенко:

Андрей, определенно могу тебе сказать: украинская ситуация в Беларуси – не со мной. Я не могу, даже в силу своего характера, допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант. Кому-то хочется взорвать обстановку и они используют наших отморозков. Я, честно говоря, как-то успокоился. В нулевые годы, в 2005, 2010 годах, думаю, наверное, и они уже успокоились. А ничего подобного. Дошли до того, что как партизаны, ямы копали и прятали оружие, арматуру эту, топоры, ножи, гранаты и прочее. Зачем? И все говорят, что это патриотизму детей учат. С боевыми гранатами детей учить? Я не хотел бы, чтобы мой ребенок учился этому. Наверное, вы тоже. Поэтому чешутся у кого-то руки. Знаете, есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит и, не дай бог, прошлепает это, как в Украине, тогда это цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей, миллионы. Они планировали завтра пойти, послезавтра в городах – уже начали отказываться. Увидели, даже из этих отмороженных (там же не все такие), увидели, что и их тоже хотели использовать. Что это недопустимо. Мы же, – говорят, – не хотим, чтобы кровь кто-то пролил там. Когда увидели эти арсеналы, говорят: нет, мы не пойдем. Начали отказываться от всех этих митингов и демонстраций. Поняли, что власть не испугалась. Нам куда деваться? Власть должна выполнять свои функции. Испугаешься – мне будет плохо, а вам вообще невмоготу. Поэтому ты, Андрей, не волнуйся. Мы не из пуганных.