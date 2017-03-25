Александр Лукашенко: белорусы хотят жить спокойно и растить детей, никому эта война не нужна

Теракт этой неделе в Лондоне и предшествующие трагические события в других страна Европы, во многих других регионах мира выдвигают на первый план вопросы безопасности. Евгений Пустовой продолжит тему.

Об общественной безопасности – без купюр. Александр Лукашенко – сторонник открытых разговоров с народом и открытых дверей на совещаниях даже по самым острым вопросам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я придерживаюсь одной точки зрения: мы ничего ни от кого не должны закрывать. И, насколько это возможно, мы должны честно открыто обсуждать те вопросы, которые сегодня волнуют наших людей. Естественно, не могут не волновать нас. Есть еще один фактор. Я имею в виду всякую писанину, что накануне каких-то событий, нежелаемых для власти, нежеланных для власти, власть начинает кого-то запугивать. Ходит у кого-то такая шальная мысль. Так вот я этим господам (это в основном господа) хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится.

Ночные улицы без криминала и ухоженные города и веси – бренды Беларуси. Это отмечают туристы из разных стран, а белорусы воспринимают как данность. Мы же в десятке государств мирового рейтинга безопасности.

Александр Лукашенко:

Когда живешь в спокойной стране, в спокойном Минске, чистенькие вылизанные улицы, когда видишь, что женщины с маленьким ребенком (будь то с внуком бабушка) спокойно с колясками перемещаются по городу-герою Минску, по тротуарам, где-то вдали от центра, все радуются. Не только радуются, но благостность полная. Вы знаете, это непросто дается.

Без тотальной коррупции, власти криминала, диктата мировых корпораций, территориальных проблем, военного противостояния. Как показывают мировые новости, такие условия есть не у многих стран планеты.

Так получилось, что о безопасность в Беларуси говорили всю эту неделю. Все началось с тяжелого понедельника у пограничников.

За одни сутки – сразу пять не рядовых задержаний.

Александр Лукашенко:

Не помню такой ночи, чтобы пять происшествий, крупных происшествий. Там и мелочи хватает. Кого-то поймали, кого-то подстрелили, кого-то захватили. Это же почти пять тысяч км этих границ по периметру Беларуси вместе с российской. И барахла этого всего хватает, я как старый пограничник это прекрасно понимаю. Как только зашевелилась у нас «пятая колонна», они и сами зовут, и желающие появились устроить нам тут заварушку. Вы должны понимать, что в мире таких людей не сотни тысяч, но тысячи есть. Специалистов, которые совершают провокации. Они, конечно же, управляются спецслужбами определенных государств. Им надо взбунтовать страну. Мечта – разрушить власть, скинуть, убрать этого Президента. Почему? Не дает делить страну. Понимаете? Заводы не прикарманишь, это нельзя, то нельзя, частной собственности на землю – мешает, не вводит.

Внешнюю границу пытались штурмовать нарушители – они обезврежены. Но вот границы законности переходят и внутри страны. Эта паутина провокаций уже разорвана. Такие схемы нашим силовикам известны, а последствия так знакомы по недавним событиям под боком у белорусов.

Александр Лукашенко:

Украинцы такие же люди, как мы. Но то, что мы видели, это нас поразило. Почему? Потому что вот эти провокаторы обычно востребованы там, где горячие точки. Это они стреляли, это они заводили толпу. А когда человека ранили или стрельнули, паника, начинается давка, начинают людей давить, травить. Люди злы, они друг на друга обозляются. И как снежный ком начинается это возмущение. Тогда человеку подсовывают оружие. Начиная от ножа и заканчивая стрелковым оружием, и он уже становится боевиком. Обычный человек, который якобы пришел потребовать свое.

Трудности есть, но преодолимые. Правда, их решают отнюдь не на майданах. На этой неделе глава государства посетил сразу несколько предприятий. Людей волнует: не заведут ли всякие марши страну в тупик. Нет. Для Беларуси подходит только эволюционный сценарий развития.

Александр Лукашенко:

Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна. И я ее допустить не могу. Не могу ее допустить как Президент. Вот и все. Надо будет – в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим.

Сначала дискредитируют Правительство, провоцируют народ, затем – массовые беспорядки и угроза суверенитету. Растянуть эту цепь хаоса в Беларуси невозможно.

Александр Лукашенко:

Мы проводим честную, искреннюю политику. И, извините за нескромность, я всегда так думаю, а иногда и говорю в определенных кругах, что дай бог белорусскому народу и дальше, определяясь, кто будет у власти, иметь именно такую власть. Мы не разворовали страну, не растащили ее на куски. Мы не раздали собственность, хоть кое-кто внутри и особенно извне мечтает тут поделить кое-что. Мы проводили ту политику, которую обещали во время президентских выборов.

Глава государства лишь приоткрыл «чемодан фактов некоторых попыток дестабилизации». А вот охоту открыть ящик хаоса в Беларуси отбивают еще в зародыше.

Александр Лукашенко:

Мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции страны. Мы никому не закрываем рот, я уже об этом говорил, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться. Мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране. И мы ничего и никого не боимся, потому что все сидящие за этим столом, 100% здесь все люди пришли от земли и они знают стоимость этой жизни и этой земли.

Разговор с провокаторами и радикалами будет коротким и четким, как статьи в законах и Конституции, гарантом которой является Президент. А весеннее небо над Синеокой останется без дымовой завесы.