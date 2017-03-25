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Сотни белорусов приехали в Куропаты, чтобы привести в порядок территорию

25 марта 2017 10:52
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Новости Беларуси. Конкурс проектов на создание мемориала в «Куропатах» объявлен в Беларуси. Сотни белорусов приехали сегодня в это историческое место, чтобы просто привести в порядок территорию. 

Силами неравнодушных людей от сухостоя и кустарника будет очищено 20 гектаров земли. 

Сотни белорусов приехали в Куропаты, чтобы привести в порядок территорию-1

Собранные средства направят на установку здесь памятного знака.

Уже в ближайшие дни будет открыт благотворительный счет, на который тоже можно будет перечислять деньги.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:
Это действительно серьёзное дело, которое отвечает потребностям сегодняшнего времени, когда просто необходимо по прошествию стольких десятков лет, после этих страшных событий, и не только конкретно связанных с этим местом. Но вообще этот пакутный двадцатый век – он нуждается в том, чтобы в памяти потомков, мы навсегда внесли табу, слово,

чтобы не дай бог это не повторилось в двадцать первом веке.

Сотни белорусов приехали в Куропаты, чтобы привести в порядок территорию-4


Урочище «Куропаты» под Минском является местом массовых захоронений.

В последнее время о судьбе этого исторического места развернулась широкая общественная дискуссия.

В итоге решено было сделать урочище общенациональным мемориалом скорби и памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# История # Борис Светлов

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