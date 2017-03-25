Сотни белорусов приехали в Куропаты, чтобы привести в порядок территорию

Новости Беларуси. Конкурс проектов на создание мемориала в «Куропатах» объявлен в Беларуси. Сотни белорусов приехали сегодня в это историческое место, чтобы просто привести в порядок территорию.

Уже в ближайшие дни будет открыт благотворительный счет, на который тоже можно будет перечислять деньги.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Это действительно серьёзное дело, которое отвечает потребностям сегодняшнего времени, когда просто необходимо по прошествию стольких десятков лет, после этих страшных событий, и не только конкретно связанных с этим местом. Но вообще этот пакутный двадцатый век – он нуждается в том, чтобы в памяти потомков, мы навсегда внесли табу, слово,