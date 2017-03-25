Сотни белорусов приехали в Куропаты, чтобы привести в порядок территорию

Новости Беларуси. Конкурс проектов на создание мемориала в «Куропатах» объявлен в Беларуси. Сотни белорусов приехали сегодня в это историческое место, чтобы просто привести в порядок территорию.
Силами неравнодушных людей от сухостоя и кустарника будет очищено 20 гектаров земли.
Собранные средства направят на установку здесь памятного знака.
Уже в ближайшие дни будет открыт благотворительный счет, на который тоже можно будет перечислять деньги.
Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:
Это действительно серьёзное дело, которое отвечает потребностям сегодняшнего времени, когда просто необходимо по прошествию стольких десятков лет, после этих страшных событий, и не только конкретно связанных с этим местом. Но вообще этот пакутный двадцатый век – он нуждается в том, чтобы в памяти потомков, мы навсегда внесли табу, слово,
чтобы не дай бог это не повторилось в двадцать первом веке.
Урочище «Куропаты» под Минском является местом массовых захоронений.
В последнее время о судьбе этого исторического места развернулась широкая общественная дискуссия.
В итоге решено было сделать урочище общенациональным мемориалом скорби и памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.