Декрет № 3, новые рабочие места и зарплата. Главные темы рабочей поездки Президента в Могилевскую область

О трудоустройстве, о новых рабочих местах, которые могут создаваться и создаются с участием иностранного капитала в Беларуси, говорил Президент Лукашенко, посещая на этой неделе одно из таких предприятий в Могилеве. Юлия Бешанова рассказывает.

Общение с трудовыми коллективами – неотъемлемая часть рабочих поездок главы государства. Вопросы, которыми интересуются люди, лучше официальных сводок и докладов расскажут о ситуации в стране. О том, что волнует простых белорусов. Пожалуй, самый обсуждаемый документ в стране – декрет № 3.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Декрет № 3 я не отменял. И даже не приостанавливал. Это неправильно вам говорят. Декрет № 3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти «письма счастья» кому надо и кому не надо), мы приостановили выплату. За этот год пусть заплатят в будущем году. Но за это время мы проверим все списки. Крайний срок – 1 октября, чтобы люди не обижались. И всем предъявим: «Вот, ребята, или устраивайтесь на работу, или мы вам найдем работу, понимаете какую».

Александр Лукашенко не раз подчеркнет: главная задача декрета – вывести из тени тех, кто официально не финансирует государственные расходы.

Вместе с тем, в Беларуси поддержка социальной сферы – не просто устойчивое словосочетание, а своеобразный бренд, который поддерживается на деле.

Агрогородок Прилуки. Открытие нового детского сада – настоящий праздник для жителей микрорайона.

Юлия Вереник:

Здесь очень много построили домов и здесь очень много детей. У нас третий ребенок уже родился. И мы очень рады, что попали в этот садик.

Уютные помещения на восемь групп. Оценить их комфорт, игровое оснащение и просторный физкультурный зал смогут полторы сотни малышей. Садик помог построить частный инвестор. Удачный пример партнерства с государством.

Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома:

С 2011 года в области построено 14 детских садов и 9 реконструировано. Что немаловажно, открытие детского сада дает возможность создать и новые рабочие места.

Кстати, рабочие места – сегодня тема для разговора № 1. Жесткое требование главы государства – обеспечить всех желающих работой. К нежелающим найти особый подход.

Александр Лукашенко:

Я уже озвучил не рыночное, а свое требование. Сегодня, когда я требую среднюю зарплату в Br1 тыс., уже некоторые подумывают: да, дадим Br1 тыс., но сократим энное количество людей, в том числе нормальных людей. Вот это без согласования с местными органами власти делать нельзя. Почему? Если ты наметил к сокращению людей, ты согласуй с органами власти, куда эти люди пойдут. Нельзя в трудное время выбрасывать людей на улицу.

Работа должна обеспечивать достойный уровень жизни. Заработная плата в тысячу белорусских рублей – еще одна стратегическая задача для власти на всех уровнях.

Александр Лукашенко:

Люди всегда смотрят себе в карман или в кошелек, и если там ничего не видят, то уже плохо: и инфляция, и дефляция. Все будет здесь, я это прекрасно понимаю. Мы договорились, что зарплата у вас будет расти. Не важно, что она средняя 750 долларов, не важно. Она должна расти. Пусть будет лучше у вас тысяча долларов, а где-то будет 400, тогда и средняя будет повыше. То, что я требую. По стране тысячу рублей, кровь из носа, в этом году надо выдать.

Вместе с тем, государство продолжит помогать тем, кому это действительно необходимо. Например, многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Уже в 2017 году «квадратных метров» жилья с господдержкой построят на 100 тысяч больше. Дополнительно на эти цели правительство выделило 50 миллионов рублей.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы предложим еще один механизм, который позволит кредитовать жилье с государственной поддержкой. При этом поддержка будет оказываться уже не банком для того, чтобы они удешевляли проценты по кредитам, а непосредственно гражданам, которые будут строить жилье с государственной поддержкой.

Еще один вариант создания новых рабочих мест – развитие малого и среднего бизнеса. Экономическая среда, что называется, способствует. Белорусский рынок открыт для бизнеса. А деловая атмосфера улучшается с каждым годом. Об этом говорит и рейтинг Всемирного банка. В 2017 году Беларусь поднялась на целых 13 позиций, в результате – 37 место из 190.

Александр Лукашенко:

Если вы захотите средний и малый бизнес открыть, мы создадим условия. Главное развивайтесь, был бы толк. Сегодня мы вам поможем – снизим налоги, завтра вы будете, трудоустроите десяток-другой человек, будете платить им зарплату хорошую. И налоги будете платить как все, когда станете на ноги. Поэтому не заржавеет.

Поддержку, открытую экономику и благоприятный климат ощущает и крупный бизнес. Иностранные инвесторы «отзываются» созданием новых предприятий.

К примеру, этот деревоперерабатывающий завод с «австрийскими корнями». В его создание изначально планировали «вложить» порядка 150 миллионов долларов. Проект превзошел все ожидание – в итоге в белорусскую экономику «влили» почти миллиард и создали порядка 1000 рабочих мест.

Александр Лукашенко подчеркивает: мы готовы идти навстречу бизнесу, если в ведении дел будут учитываться наши государственные интересы.

Александр Лукашенко:

Для производства важно сырье по низким ценам качественное и желательно, чтобы налоги не платить. А плюс еще у нас, как бы кто ни говорил, энергоресурсы в два раза дешевле, чем в той же Германии или даже Польше. У нас стабильное общество. У нас тихая спокойная страна.

Придя в свободную экономическую зону, завод получил предусмотренные нашим законодательством льготы. Сырьевая база, налоговые и таможенные преференции. Все это позволило сэкономить иностранной компании почти миллион долларов. Питер Кайндл, владелец фирмы, признается: в стране благоприятная среда для развития конкурентоспособных производств.

Питер Кайндл, инвестор (Австрия):

Нас очень устраивает географическое положение Беларуси, доступность сырья. Но главное – это стабильные экономические условия, которые созданы в вашей стране.

Еще один безусловный «плюс» для страны с точки зрения инвесторов – в Беларуси отсутствует проблема взяток. Единичные случаи недобросовестных чиновников встречаются, но попытки положить деньги в собственный карман жестко и быстро пресекаются.

Александр Лукашенко:

Недавно арестовали, к сожалению, замминистра. Все кричат, что они честные, добросовестные, не гнобят, не наклоняют бизнесменов. Бизнесмену за ввод в строй какого-то объекта с нарушениями противопожарными, взятку брал. На месте взяли всех. Ну чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом – и министры, и замминистров.

Экономика и социальное развитие требуют взвешенных решений и подходов. В случае с белорусской моделью у власти есть бизнес-план и четкие ориентиры. Говоря простым языком, существуют «три кита» – справедливое ценообразование, новые рабочие места и достойная заработная плата.