В МИД Беларуси подтвердили намерение Минска присоединиться к ВТО

Новости Беларуси. Беларусь намерена завершить переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию и присоединиться к ней. Детали этого процесса обсуждались в ходе встречи главы белорусского МИДа с генеральным директором ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечено, что наша страна является самой крупной экономикой среди государств, находящихся на продвинутой стадии переговоров, и ее скорейшее присоединение отвечает интересам как Беларуси, так и всех членов организации.

Также в рамках визита в Швейцарию министр иностранных дел Беларуси принял участие в сессии Европейской экономической комиссии ООН. Одна из центральных тем саммита, ожидаемо, пандемия. А она, как подчеркнул Владимир Макей, подстегнула спрос государств на укрепление соседских и региональных связей. Белорусский министр также отметил уникальность данной площадки.