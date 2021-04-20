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В МИД Беларуси подтвердили намерение Минска присоединиться к ВТО

20 апреля 2021 17:05
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Новости Беларуси. Беларусь намерена завершить переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию и присоединиться к ней. Детали этого процесса обсуждались в ходе встречи главы белорусского МИДа с генеральным директором ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД Беларуси подтвердили намерение Минска присоединиться к ВТО-1

Отмечено, что наша страна является самой крупной экономикой среди государств, находящихся на продвинутой стадии переговоров, и ее скорейшее присоединение отвечает интересам как Беларуси, так и всех членов организации.

В МИД Беларуси подтвердили намерение Минска присоединиться к ВТО-4

Также в рамках визита в Швейцарию министр иностранных дел Беларуси принял участие в сессии Европейской экономической комиссии ООН. Одна из центральных тем саммита, ожидаемо, пандемия. А она, как подчеркнул Владимир Макей, подстегнула спрос государств на укрепление соседских и региональных связей. Белорусский министр также отметил уникальность данной площадки.

В МИД Беларуси подтвердили намерение Минска присоединиться к ВТО-7

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Здесь вместе работают 11 крупнейших экономик мира из первой двадцатки. Здесь взаимодействуют и конкурируют два крупных экономических союза. Одновременно на всем этом огромном пространстве от Ванкувера до Владивостока ЕЭК ООН является уникальной площадкой регионального сотрудничества по практическим вопросам социально-экономической сферы.

# Международное сотрудничество # Владимир Макей # Нгози Оконджо-Ивеала # Фотофакт

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