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Белорусские парламентарии решительно осуждают попытки насильственного свержения госвласти

20 апреля 2021 14:25
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Новости Беларуси. Отказаться от поддержки любых деструктивных сил. С таким призывом обратились белорусские парламентарии к международному сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ими принято заявление в связи с попыткой госпереворота.

Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей высказали свою озабоченность вмешательством во внутренние дела нашего государства под прикрытием искаженных представлений о защите свобод и демократических ценностей.

Белорусские парламентарии решительно осуждают попытки насильственного свержения госвласти-1

В документе говорится:

Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с глубоким негодованием восприняли информацию о попытке государственного переворота в Республике Беларусь, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников. Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь.

Парламентарии призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки деструктивных сил, которые дестабилизируют обстановку в нашей стране.

# Международная политика # Фотофакт

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