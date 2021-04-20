Белорусские парламентарии решительно осуждают попытки насильственного свержения госвласти

Новости Беларуси. Отказаться от поддержки любых деструктивных сил. С таким призывом обратились белорусские парламентарии к международному сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ими принято заявление в связи с попыткой госпереворота.
Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей высказали свою озабоченность вмешательством во внутренние дела нашего государства под прикрытием искаженных представлений о защите свобод и демократических ценностей.
В документе говорится:
Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с глубоким негодованием восприняли информацию о попытке государственного переворота в Республике Беларусь, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников. Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь.
Парламентарии призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки деструктивных сил, которые дестабилизируют обстановку в нашей стране.