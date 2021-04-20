Белорусские парламентарии решительно осуждают попытки насильственного свержения госвласти

Новости Беларуси. Отказаться от поддержки любых деструктивных сил. С таким призывом обратились белорусские парламентарии к международному сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ими принято заявление в связи с попыткой госпереворота.

Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей высказали свою озабоченность вмешательством во внутренние дела нашего государства под прикрытием искаженных представлений о защите свобод и демократических ценностей.