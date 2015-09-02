Александр Лукашенко: Вся новейшая история Беларуси связана с Китаем, мы не ситуативные друзья

Новости Китая. Главные политические новости продолжают приходить из Китая. Здесь с рабочим визитом находится президент Беларуси. 2 сентября в Пекине прошли переговоры Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече официальный Китай подтвердил свои намерения и дальше поддерживать нашу страну в непростое для мировой экономики время.

За последние четыре месяца это уже третья встреча руководителей Беларуси и Китая. Регулярность весьма завидная, да и уникальная в мировой политике. Дипломаты уверяют, что это показатель уровня отношений. Причем не только между лидерами, но и между странами.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин 2 сентября встретились в правительственной резиденции «Дяоюйтай», она расположена в западной части Пекина. Весьма символично, ведь для Поднебесной Беларусь – не просто западный партнер, но и уголок стабильности на европейском континенте. В свою очередь Китай для нас – растущий рынок с передовыми технологиями и надежный партнер в Азии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я прежде всего хочу поблагодарить вас за гостеприимство, внимательность в отношении нашей делегации, в отношении наших специалистов, которые очень продуктивно и эффективно работают в Китае по нашим проектам, которые мы с вами определили. Ваш визит, действительно, стал историческим и прорывным. За это время мы создали новую дорожную карту, приняв решение с вами в Минске. Сегодня сотрудничество очень эффективно развивается.

Мы немало сделали по строительству «Великого камня», мы его назвали «Жемчужиной «Шелкового пути». Там идет проектирование, строительство, компании пришли, приходят постоянно новые. Это будет уникальный проект, вы ознакомились с ним. После вашего посещения работа там значительно активизировалась. Я благодарен вам за те инвестиции, за те кредиты, которые вы нам предоставили. Мы строим дороги в нашей стране за счет китайских кредитов. Сегодня прорабатываем ряд проектов, чтобы освоить те средства, которые выделены вами во время вашего визита в Минск.

За столом переговоров два респектабельных партнера – об этом говорит одежда. Лидеры словно сговорились: сегодня оба – в бордовых галстуках. На языке психологии этот цвет ассоциируется со стабильностью и устойчивостью. Люди, предпочитающие такой колор, уверенные в себе, напористые и предприимчивые.

Закрытых тем у президентов Беларуси и Китая нет, поэтому разговор получился дружественный и откровенный. Обсуждали перспективы развития «Шелкового пути», Китайско-белорусского индустриального парка и взаимодействие в инвестиционно-кредитной сфере.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Исходя из принципов стратегического партнерства, Китай готов поддерживать Беларусь. Мы готовы и дальше работать с Беларусью, чтобы добиваться еще больших результатов в совместной деятельности. Белорусско-китайское партнерство устойчиво развивается. Надеюсь, что стороны будут активно сотрудничать для сохранения высокой динамики отношений. Хочу отметить важность создания Китайско-белорусского парка. Мы уже многое совместно сделали по этому проекту. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем сделать парк образцовым примером инициативы экономического пояса большого «Шелкового пути».

Еще два года назад председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале реализации проекта «Экономический пояс «Шелковый путь», который должен объединить интересы стран, расположенных от Тихого океана до Балтики. В планах – сформировать транзитно-транспортную систему, которая объединит Китай и страны Центральной Азии, а также связать этот регион с Африкой и Европой. И здесь Беларусь – словно мост, соединяющий Восток и Запад, а Китайско-белорусский индустриальный парк – жемчужина экономического пояса.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, сопредседатель Белорусско-Китайского межправительственной комиссии по сотрудничеству:

Внимательное наблюдение двух лидеров за развитием парка было подчеркнуто еще и на этих встречах. В принципе, речь идет о трех временных отрезках, которые являются индикаторами. Первый отрезок прошел в мае. Второй отрезок – это конец 2016 года, когда в основном инфраструктура должна быть готова. И начало 2017 года, когда мы должны уже увидеть реальную эксплуатацию тех проектов, которые на данный момент проектируются. И фактически получение новой продукции.

Проект индустриального парка реализуют, а вот его наполняемость и присутствие там мировых флагманов – об этом шла речь на встрече Александр Лукашенко с влиятельным государственным и политическим деятелем Китая Гаоли Чжаном.

Первый вице-премьер Госсовета Чжан Гаоли курирует в стране экономику. Поэтому общались они с Александром Лукашенко не только как политики, но и как топ-менеджеры.

Китайско-белорусский индустриальный парк, пожалуй, самый масштабный и дорогостоящий проект, реализуемый в нашей стране с поддержкой Пекина. Коммерческих тонкостей не разглашали, однако дипломатично и по-китайски сдержанно Чжан Гаоли заверил: Китай воспринимает Беларусь как надежного друга и железного партнера.

Чжан Гаоли, член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии КНР, первый заместитель премьера Госсовета КНР:

В лице Беларуси мы всегда имеем надежного большого друга и партнера. Мы всегда рассматриваем вас как своего железного партнера. Под вашим руководством в Беларуси наблюдается политическая стабильность, развивается экономика и постоянно повышается уровень жизни населения. Мы восхищаемся вашими достижениями

Александр Лукашенко:

Чем чаще мы будем встречаться, тем более продвинуты будут наши отношения, тем эффективнее будут реализовываться наши договоренности.

Вы знаете, на подъезде сюда, к вам, я подумал о том, что у вас сейчас очень много друзей, очень много друзей вы приобрели совсем недавно, когда Китай стал одной из влиятельнейших стран в мире, когда Китай стал фактически второй точкой притяжения многих государств нашей планеты. Но у Беларуси с Китаем давняя история. Вся новейшая история Беларуси связана с Китайской Народной Республикой. То есть мы не ситуативные друзья, не друзья вчерашние, мы давние друзья китайского народа, и между нами действительно установились очень хорошие отношения.

Чжан Гаоли:

В годы Второй мировой войны в Беларуси, как и в Китае, понесли огромнейшие национальные потери, страна внесла весомый вклад в победу в мировой антифашистской войне. Такой подвиг не забывается и китайским народом, и народами всех стран мира. И торжественное празднование 3 сентября в Китае 70-летия Победы, окончания Второй мировой войны для того, чтобы не забывать прошлое и чтить память павших героев, дорожить имеющимся миром и открывать будущее.

Пекин с размахом отметит нынешний юбилей Победы в антияпонской войне и окончание Второй мировой войны. И военные, и гражданские серьезно готовятся к этому событию. На грандиозный парад, который пройдет 3 сентября, приглашен и Александр Лукашенко.

Виктор Буря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

При всей предзаданности визита как участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы китайского народа в войне против японских захватчиков, глава государства как всегда много внимания уделил вопросам экономического взаимодействия наших стран. Причем это не попытка обрести какую-то дополнительную помощь. Это попытка еще раз обсудить, в каких плоскостях экономики мы можем быть взаимодополняемы и интересны друг другу. Председатель Китайской Народной Республики сегодня еще раз подтвердил, что Китай и Беларусь всегда будут взаимодополняемы, и Китайская Народная Республика готова оказывать содействие Республики Беларусь в восстановлении и активном развитии нашей экономики. А развитие экономики, вы понимаете, это интересы не только государства. Это прежде всего интересы народа, людей.

Каждая встреча руководителей государств Беларуси и Китая – это не просто протокол или визит вежливости. Это импульс или, скорее всего, шаг навстречу в реализации договоренностей и подтверждение дружеских отношений, которые сложились еще четверть века назад. И вот сегодня на высоком уровне впервые охарактеризовали партнерство Минска и Пекина не просто как стратегическое, а «железное», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.