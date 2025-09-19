Белорус Даниил Бутин провёл первый поединок в хоккейной лиге США

Еще один белорусский форвард дебютировал за океаном. Даниил Бутин провел первый поединок в хоккейной лиге США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом матче сезона его команда «Су-Сити Маскетирс» в гостях уступила «Маскегон Ламберджекс». Основное время завершилось вничью, а в овертайме сильнее оказались оппоненты. Поражение – 2:3. Белорус, выступающий под 97-м номером, отыграл встречу на позиции правого нападающего во втором звене, однако в его статистике по итогам противостояния значатся нулевые показатели.