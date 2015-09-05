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Новости по тегу #Виктор Буря

Китайский курорт Хайнань или «Восточные Гавайи» – одно из самых чистых мест на планете
05 сентября 2015 18:19

Китайский курорт Хайнань или «Восточные Гавайи» – одно из самых чистых мест на планете

Александр Лукашенко: Вся новейшая история Беларуси связана с Китаем, мы не ситуативные друзья
02 сентября 2015 17:27

Александр Лукашенко: Вся новейшая история Беларуси связана с Китаем, мы не ситуативные друзья

Александр Лукашенко требует решения проблемных вопросов в реализации совместных проектов с Китаем
17 апреля 2015 17:56

Александр Лукашенко требует решения проблемных вопросов в реализации совместных проектов с Китаем

Встреча Президента с белорусскими дипломатами: В преддверии 2015 года давление на нашу страну предсказуемо возрастет
17 июля 2014 19:41

Встреча Президента с белорусскими дипломатами: В преддверии 2015 года давление на нашу страну предсказуемо возрастет