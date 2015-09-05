Новости по тегу #Виктор Буря

Почти 7 тысяч км от Минска до Пекина, а затем еще 2,5 до Хайнаня – единственного в Китае острова с тропическим климатом. «Восточные Гавайи» – именно так уже давно называют многочисленные туристы этот остров. Впрочем, ничего удивительного: оба курорта находятся на одной широте. Но только если бы Гавайи и Хайнань решили оспорить пальму первенства, то у китайского визави в рукаве наверняка оказался бы очень важный козырь: Санья занимает второе место в мире после кубинского Варадеро по чистоте воздуха и другим экологическим показателям. На острове полностью запрещено какое-либо производство. Может поэтому здесь так много долгожителей.
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