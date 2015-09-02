Новости Беларуси. Главные политические новости сегодня поступают из Поднебесной, где с рабочим визитом находится Президент Беларуси. В Пекине прошли переговоры Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер поблагодарил главу китайской народной республики за предоставленные инвестиции и кредиты для выполнения инфраструктурных проектов в нашей стране.

Александр Лукашенко:

Хочу поблагодарить вас за гостеприимство, внимательность в отношении нашей делегации, в отношении наших специалистов, которые очень продуктивно и эффективно работают в Китае по нашим проектам, которые мы с вами определили. Ваш визит, действительно, стал историческим и прорывным. За это время мы создали новую дорожную карту, приняв решение с вами в Минске. Сегодня сотрудничество очень эффективно развивается.

Мы немало сделали по строительству «Великого камня», мы его назвали «Жемчужиной Шелкового Пути». Там идет проектирование, строительство, компании пришли, приходят постоянно новые. Это будет уникальный проект, вы ознакомились с ним. После вашего посещения работа там значительно активизировалась. Я благодарен вам за те инвестиции, за те кредиты, которые вы нам предоставили. Мы строим дороги в нашей стране за счет китайских кредитов. Прорабатываем ряд проектов, чтобы освоить те средства, которые выделены вами во время вашего визита в Минск.

И сегодня Китай подтвердил готовность поддерживать Беларусь в непростое для мировой экономики время. Об этом на встрече с белорусским президентом говорил председатель КНР.

Си Цзиньпин:

Мы готовы и дальше работать с Беларусью, чтобы добиваться еще больших результатов в совместной деятельности. Белорусско-китайское партнерство устойчиво развивается. Надеюсь, что стороны будут активно сотрудничать для сохранения высокой динамики отношений. Уже многое сделано по проекту «Великий камень», надеюсь, совместными усилиями мы сможем сделать индустриальный парк образцовым примером инициативы экономического пояса «Большого Шелкового Пути».

Страны связывают два десятилетия сотрудничества. Дружба лидеров государств и их регулярные встречи только способствует развитию двусторонних отношений и совместных проектов. Си Цзиньпин посетил Беларусь в мае. Этот визит, по словам Александра Лукашенко, стал историческим и прорывным для двух государств.

В Китае Президент Беларуси также примет участие в торжествах, приуроченных к 70-летию победы в антияпонской войне и окончания Второй мировой. 3 сентября в Пекине состоится грандиозный парад. К 12 тысячам солдат китайской армии присоединятся иностранные военные расчеты из 10 государств, в том числе и Беларуси.