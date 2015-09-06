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Новости по тегу #Чжан Гаоли

«Великий камень» и Академия Шелкового пути: настоящее и будущее белорусско-китайских отношений
06 сентября 2015 17:54

«Великий камень» и Академия Шелкового пути: настоящее и будущее белорусско-китайских отношений

Трехдневный визит Александра Лукашенко в Китай: хроника событий в программе «Картина мира» с Юрием Козиятко
05 сентября 2015 18:19

Трехдневный визит Александра Лукашенко в Китай: хроника событий в программе «Картина мира» с Юрием Козиятко

Александр Лукашенко: Вся новейшая история Беларуси связана с Китаем, мы не ситуативные друзья
02 сентября 2015 17:27

Александр Лукашенко: Вся новейшая история Беларуси связана с Китаем, мы не ситуативные друзья

В Беларуси ждут с визитом руководителя Китая Си Цзиньпина
27 сентября 2014 13:09

В Беларуси ждут с визитом руководителя Китая Си Цзиньпина