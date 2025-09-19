Алена Фалей вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке второго круга белоруска обыграла представительницу Японии Хикару Сато.

Наша спортсменка имеет преимущество в рейтинге и опережает свою оппонентку на 185 позиций. В первом сете наблюдалась плотная борьба, однако вторая партия проходила под полным контролем соотечественницы. Победа с результатом 7:5; 6:0. В 1/2 Фалей сыграет против россиянки Киры Павловой. Отметим, Алена является пятой сеяной соревнований.