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Фалей вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае

19 сентября 2025 11:38
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Алена Фалей вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке второго круга белоруска обыграла представительницу Японии Хикару Сато.

Наша спортсменка имеет преимущество в рейтинге и опережает свою оппонентку на 185 позиций. В первом сете наблюдалась плотная борьба, однако вторая партия проходила под полным контролем соотечественницы. Победа с результатом 7:5; 6:0. В 1/2 Фалей сыграет против россиянки Киры Павловой. Отметим, Алена является пятой сеяной соревнований.

# Теннис

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