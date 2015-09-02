Совет министров внутренних дел государств-участников СНГ прошел в Минске

Новости Беларуси. Белорусская столица 2 сентября стала местом встречи Совета министров внутренних дел государств-участников Содружества. В повестке дня – противодействие киберпреступности, оборот наркотиков, противоправные действия болельщиков спортивных команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня перед современным обществом стоит немало вызов и угроз, поэтому руководители правоохранительных ведомств СНГ едины во мнении: необходимо объединить усилия в этой борьбе.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Наши эксперты, аналитики все решения, которые подписывают потом министры, конструируют таким образом, чтобы эта норма работала именно с практической точки зрения, подавляя все негативные тенденции и стимулируя нашу работу. Поэтому, конечно же, этот инструмент, который мы имеем сегодня в своем арсенале, как Совет министров внутренних дел, чрезвычайно эффективен, полезен и приносит свои реальные плоды.