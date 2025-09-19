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Хоккеисты «Лиды» продлили победную серию в регулярном чемпионате белорусской экстралиги

19 сентября 2025 11:40
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Хоккеисты «Лиды» продлили победную серию в регулярном чемпионате белорусской экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне «рыцари» на выезде встречались с «Авиатором» из Барановичей.

Поединок получился результативным, на двоих коллективы забросили девять шайб. Первый период прошел на равных, дружины по разу огорчили друг друга. Во второй 20-минутке гости отличились трижды, «летчики» ответили лишь раз, в заключительной трети преимуществом также владели подопечные Дениса Ламеко. Виктория осталась за «Лидой» – 6:3. Голевой и ассистентский дубли за победителей оформил Максим Кунишников. Со старта розыгрыша команда не потерпела ни одного поражения и вместе с «Юностью» возглавляет таблицу чемпионата страны.

Хоккеисты «Лиды» продлили победную серию в регулярном чемпионате белорусской экстралиги-1

Полные результаты игрового вечера. «Шахтер» обыграл «Локомотив», «Металлург» был сильнее «Химика», а «Могилев» дома проиграл «Славутичу». В программе пятницы – еще три противостояния.

# Хоккей

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