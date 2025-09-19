Хоккеисты «Лиды» продлили победную серию в регулярном чемпионате белорусской экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне «рыцари» на выезде встречались с «Авиатором» из Барановичей.

Поединок получился результативным, на двоих коллективы забросили девять шайб. Первый период прошел на равных, дружины по разу огорчили друг друга. Во второй 20-минутке гости отличились трижды, «летчики» ответили лишь раз, в заключительной трети преимуществом также владели подопечные Дениса Ламеко. Виктория осталась за «Лидой» – 6:3. Голевой и ассистентский дубли за победителей оформил Максим Кунишников. Со старта розыгрыша команда не потерпела ни одного поражения и вместе с «Юностью» возглавляет таблицу чемпионата страны.