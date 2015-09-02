Новости Беларуси. Семен Шапиро провел очередной прием граждан в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Газификация, водообеспечение, строительство коммуникаций, ремонт жилья – перечень жалоб, с которыми обратились жители к губернатору области.

Так, житель деревни Тарасово рассказал, что его ребенок каждый день добирается до школы в столицу на пригородном автобусе. При этом он полностью оплачивает проезд, поскольку по закону в данном случае права на льготы не предусмотрены. Губернатор считает это несправедливостью и поручил выступить с предложением к Правительству рассмотреть возможность предоставления льготного проезда в пригородных автобусах детям.

Во время приема Семен Шапиро выслушал 11 человек, дал ответ на каждое обращение. В том числе и те, что касались ремонта жилья. Глава области еще раз напомнил: в районах заранее составлен список очередности, а вся информация напечатана в местных газетах.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Мы сделали такой механизм, что должно быть обследовано жилье, перепечатано, чтобы все видели, кто ко мне попадает, кто не попадает, чтобы видели справедливость решения этих вопросов. Худшее, конечно, первым делом. Потом, которые лучше, потом еще которые лучше. То есть от худшего к лучшему. И ваш дом попал в ремонт. Потому что напечатано в газете. И очередность приходит к вам, сделают кровлю.

Жанна Пильчук, жительница городского поселка Мачулищи Минского района:

В Мачулищах у нас двухэтажный дом. Там всего 12 квартир. Соответственно, крыша очень старая, никогда не менялась, дырявая. Прямо в дом течет вода.

Иринарх Пильчук, житель городского поселка Мачулищи Минского района:

Ответ дан, что в течение третьего квартала крыша будет восстановлена.