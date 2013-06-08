Александр Лукашенко: Все проблемные дома должны быть в 2013 году сданы. Если это жулики, давите их

Новости Беларуси. В Беларуси ежегодно вводят в строй 5 млн квадратных метров жилья. Если пересчитать на душу населения, то это больше всего среди постсоветских стран. Но порядок в сфере жилищного строительства следует наводить. Так считает Президент Лукашенко. И этому было посвящено специальное совещание.

1-2 года нужно, чтобы возвести подобный дом в два десятка этажей. Правда, конкретно этот строят уже пять лет. И только в последнее время работы здесь заметно активизировались. Потому что будущие жильцы этого дома забили во все колокола: время идет, деньги уплачены, а стройка не движется.

Новоселье в этой многоэтажке переносили уже 10 раз. За это время Дмитрий Масальский, например, успел стать папой. С 6-месячным Антоном семья до сих пор, несмотря на выплаченные взносы, ютится в общежитии. Дом строит УКС Советского района столицы. Ни один генподрядчик не довел его до ума. Чтобы закончить начатое строительство (осталось, якобы, процентов 10), снова нужны деньги. Сумма почти такая же, сколько будущие жильцы уже заплатили. Дольщики не соглашаются. Мол, их средства застройщик потратил на завершение других объектов и долги.

Наталья Куриленко, участник долевого строительства:

Деньги были украдены до нас. Наша проблема в том, что украдены, все украли. А нам плати и плати.

Только в Минске подобных проблемных домов 27. Все вопросы по этим новостройкам должны быть решены до конца года. Для этого дома на Логойском тракте определен новый генподрядчик.

Юрий Максименко, заместитель главы администрации Советского района Минска:

Дано поручение руководством города продолжать строительство, независимо пока от финансирования. Вопрос финансирования находится в плане проработки в контексте цены квадратного метра, согласования его с дольщиками, методики расчета. Эти вопросы сейчас пока проговариваются, согласовываются, находятся под контролем.

Все вопросы жилищного строительства – на контроле у Президента. Каждый год в республике возводится около 5 миллионов квадратных метров. По этому показателю на душу населения Беларусь опережает все страны СНГ. Начиная с 1996 года квартирный вопрос решили около 600 тысяч нуждающихся семей. Но проблем хватает. Нужны новые подходы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Строительство жилья по госзаказу. Этой формой будут пользоваться состоящие на учете и имеющие право на получение льготных кредитов на жилье. Специальный указ по этому вопросу уже подписан. Суть государственного заказа заключается в том, что граждане не будут принимать участия в процессе возведения жилья. Сначала государственные заказчики, УКСы либо иные организации с долью государства более 50% строят дом. Затем уже готовое жилье предлагается очередникам по ценам, сложившимся на дату ввода дома в эксплуатацию, с предоставлением льготного кредита. При таком порядке наболевшие для населения вопросы сроков, качества, цены строительства возникать не должны.

Обязательно ужесточим ответственность застройщиков при долевом строительстве. На законодательном уровне закрепим требования, что сроки и стоимость строительства, установленные в договоре, должны жестко контролироваться и строго соблюдаться. От простых уговоров переходим к установлению прямых норм, несоблюдение которых повлечет немедленное и неотвратимое наказание. При нарушении договора по вине застройщика все дополнительные расходы лягут на него. Плюс застройщик заплатит дольщикам штраф.

По новому указу теперь на семью льготный кредит будет выделяться одноразово, кроме многодетных родителей. Документ запрещает до полного погашения займа сдавать квартиры, построенные с господдержкой. Но вырастет объем строительства арендного жилья. Практически в 20 раз.

Александр Лукашенко:

В 2013-14 годах следует возвести по 2-3 дома государственного арендного жилья в каждой области. А, может быть, и больше. В целом по стране к концу пятилетки мы должны возвести не менее миллиона квадратных метров такого жилья.

Кроме вопросов повышения цены квадратного метра люди жалуются на долгострои, да и качество строительных работ хромает.

Александр Лукашенко:

Цена квадратного метра для нуждающихся должна быть не выше средней зарплаты по стране. Если зарплата средняя 300 долларов, то и цена на квадратный метр должна быть такой. Если 500 долларов, то и цена на квадратный метр для нуждающихся должна быть не выше 500. Но никак не полторы-две тысячи. Что касается ссылок на нехватку трудовых ресурсов, то ответ прост: если будете нормально работать, качественно, производительно, то и заработки получатся достойные, и вопросов с нехваткой рабочих рук на стройках не возникнет. И вообще нужно посмотреть, сколько у нас этих рабочих рук, если взять по удельному весу и сравнить с Европой, допустим, с Германией. Я думаю, специалисты здесь назовут эти цифры. Тогда мы и сделаем выводы, хватает у нас рабочих рук или у нас половина из тех, кто работает, – бездельники. На троих работников, как мне докладывают, у нас 2 начальника.

Среди предложений Правительства – сделать кредиты более доступными, упростить получение земельных участков и перейти на поэтапное лицензирование проектных и строительных работ. Пока задания по объемам жилищного строительства выполняются со скрипом.

Александр Лукашенко:

В этом году за невыполнение объемов ввода жилья – голова с плеч!

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

При сегодняшней ставке ввести 60% жилья за счет коммерческого кредита – это очень сложно. У нас запланирована ставка рефинансирования по году 15,5%. Сегодня она 25%. Человек не может взять такой кредит. У нас 6,5 миллионов квадратных метров жилья.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Сегодня кредиты, которые под 16, 14 и 12%, в принципе, востребованы. Другое дело, что граждане ожидают, что можно что-то получить дешевле. Со снижением процентной ставки или ставки рефинансирования кредиты будут удешевляться.

Александр Лукашенко:

Вам простили 10-ый год, 11-ый, 12-ый… Было сложно, трудно. Пора уже стабилизироваться и выходить на нормальный объем.

Странным образом льготный метр не везде стоит одинаково. В среднем – 4,5 миллиона рублей, но кое-где – вдвое дороже. Как, например, в Белыничах Могилевской области.

Михаил Мясникович:

В Белыничах председатель райисполкома для многодетных семей заказал проект на 12 квартир, где стоимость квадратного метра стоит около 9 млн вместо 4,6.

Александр Лукашенко:

Для того чтобы люди рожали, надо им предоставить жилье. Нормальное жилье. И я вам говорил, что если пятеро детей, то надо вообще, наверное, предоставить бесплатное жилье с какой-то минимальной оплатой. Если четверо, то чуть больше будут платить. Трое – наполовину. А вы вот так решили проблему. Да? Ну, неужели трудно сделать проект стоимостью в 300 долларов за квадратный метр?! Неужели это так сложно?

Порядки в новой квартире наводит мать троих детей Светлана. Завтра – переезд. Господдержка при строительстве для многодетной семьи пришлась как нельзя кстати. О своей большой квартире мечтали с мужем 15 лет.

Светлана Лапко, многодетная мать:

Все вопросы решаемы. Были вопросы и у нас, когда не было денег, а вносить надо было, предоплаты, членские взносы ежемесячные. А я в декретном отпуске. Конечно, это тяжело. Но ничего нет невозможного. Есть желание, есть огромное желание воспитывать детей, чтобы они ни в чем не нуждались.

Негатива в жилищном строительстве хватает. Но историй с хэппи-эндом больше. Уже к осени по поручению Президента Правительство должно найти ответы на квартирные вопросы.

Александр Лукашенко:

Все проблемные дома должны быть в этом году сданы. Если это жулики, давите их. Если вы где-то виноваты, давайте людям отдадим. Люди ни в чем не виноваты. Я уверен: если мы будем честны, прозрачны, люди нам претензий не предъявят.

Давайте договоримся о том, что в ближайшее время, лето закончится, в сентябре-октябре, в начале октября, мы встречаемся и все вопросы (от евростандартов в проектировании строительства до честности, прозрачности, ответственности перед населением), мы все эти вопросы снимем с повестки дня. Чтобы люди нас не упрекали.

Вы все были молодыми и бесквартирными. Вы знаете, что такое квартира для семьи. В этом смысл всей моей политики в жилищном строительстве.