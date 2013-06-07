Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси отметил, что дальнейшим шагом в интеграции должно стать создание совместных предприятий

Новости Беларуси. Отношения России и Беларуси все время идут по восходящей линии. Это отметил 7 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков, общаясь с журналистами.

С начала 90-х товарооборот вырос в десятки раз. В прошлом году он составил 44 миллиарда долларов. Страны вместе построили Союзное государство, развивают Таможенный союз, а с января 2015 начнет работу Евразийский экономический союз.

По мнению дипломата, дальнейшим шагом в интеграции должно стать укрупнение бизнеса, создание совместных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Мы считаем, что мы должны поддержать Беларусь на модернизации тех проектов, которые будут созданы как совместный бизнес. Мы понимаем, что мы находимся в ЕЭП, я уже говорил об этом, что надо укрупнять бизнес для занятия общего рынка Таможенного союза, выходить потом в перспективе на мировые рынки, надо укрупняться и модернизировать, к этому мы абсолютно готовы. Работаем по пяти предприятиям. К осени мы ожидаем подписание документа об образовании совместного холдинга «МАЗ-КамАЗ» с паритетным участием в этом холдинге.

Дипломат высказал и свое отношение по поводу взаимоотношений Беларусь-ЕС.

Александр Суриков:

У европейцев начинает складываться понимание, что надо от требований им перейти к консультациям, к разговорам и наработке предложений.

Мы считаем чрезмерными кроить демократию в Беларуси под одно лекало. И лекало вот такого абсолютного может не получится. Это первое.

Что такое требования в суверенной, независимой стране? Выпусти политзаключенных. В стране, по закону, нет политзаключенных.

Надо жить в мирной, дружеской добрососедской ситуации.

Также Александр Суриков прокомментировал ход проработки проекта газопровода «Ямал-Европа-2». В ноябре уже должны быть приняты решения. По ветке собираются через Беларусь перекачивать нефть в Польшу, Словакию и Венгрию. Предположительно, это будет 15 миллиардов кубометров газа в год.