Александр Лукашенко посетил Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь

Новости Беларуси. Глава государства ждет от Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь более глубокой и качественной информации по вопросам борьбы с коррупцией и ситуации в экономике. Об этом Александр Лукашенко заявил 7 июня во время посещения этой структуры.

Президента ознакомили с работой подведомственных предприятий: Национальных центров электронных услуг и обмена трафиком, Научно-исследовательского института технической защиты информации. Глава государства вручил Знамя Оперативно-аналитическому центру как символ чести, доблести и славы, напоминание каждому сотруднику о священном долге защиты Отечества.

Левая стрелка символизирует оперативную, правая – аналитическую, а нижняя – техническую составляющую. Сходятся они в одной точке – центре. Это символика Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь. Структура относительно молодая. Глава государства, как и журналисты, здесь впервые.

Работа Центра связана с высокими технологиями. Ими и занимаются подведомственные организации. Был создан, например, Национальный центр обмена трафиком. Имеется в виду Интернет-трафик.

Николай Кочкин, директор РУП «Национальный центр обмена трафиком»:

Используя выгодное географическое положение республики на пути движений информационных потоков из Азии в Европу, мы стремимся создать новые точки присоединения с международными операторами с целью привлечения транзитного трафика через территорию страны.

Ведется работа по созданию единой сети, которая бы позволила создать в Беларуси современную мобильную структуру обмена данными, и пользователи Интернета получали самые качественные услуги по доступной цене. Многое уже сделано. Например, высокоскоростная Интернет-магистраль через Беларусь от Москвы до Франкфурта. И впереди еще много нововведений.

Андрей Ильин, директор РУП «Национальный центр электронных услуг»:

Уже этим летом мы выводим на рынок республики уникальную услугу. Мы предоставляем органам госуправления услугу электронного документооборота «В облаке». В этом году уже будет введена в строй, в эксплуатацию. В стране появится государственная система управления ключами к проверке электронно-цифровой подписи.

В 2014 году будет реализован так называемый механизм третьей доверенной стороны. И электронный товарооборот между странами Таможенного союза (Беларусь, Россия, Казахстан) станет реальностью. По сути, это мы меняем среду предоставления электронных услуг. И тем самым будем способствовать достижению тех показателей, которые Правительством уже установлены, – вхождение в 30 лучших стран мира через два года.

Интернет-магистраль позволяет включаться в новые перспективные проекты, привлекать иностранные инвестиции, сотрудничать с двумя сотнями европейских Интернет-операторов. В Беларуси идет работа по созданию сети передачи данных четвертого поколения. Оно следует за уже хорошо знакомой белорусам технологии 3G. Главная идея в том, что одно предприятие выстроит единую для всех сеть, а операторы будут предоставлять только услуги. То есть вкладывать деньги в их появление на белорусском рынке и развитие.

Сергей Поблагуев, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:

Для потребителя, конечно, это принесет более высокие скорости, которые даже в практике достигают 100 Мб. А в испытаниях, которые были проведены, достигают уже 1,5 Гб.

Объект нашей деятельности уникален тем, что мы планируем создать первого инфраструктурного оператора, чье появление на рынке позволит значительно стимулировать рынок «облачных» услуг и усилить базис для развития цифровой экономики.

Затраты на внедрение одной инфраструктуры гораздо ниже, чем трех.

Александр Лукашенко:

Почему вы назвали это все «облачные технологии»?

Сергей Шпегун, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь:

Сейчас мир сделан так, чтобы человек не имел дома мощный компьютер, а имел только выход. А все остальное, он может хранить только информацию не у себя дома на компьютере, а вот именно на удаленном компьютере, на удаленном сервере. Поэтому понимается, что «облако». То есть удаленно он может в любой точке: вышел из дому, находится на вокзале, но вошел в «облако», где его информация расположена. Там поработал, передвинул. Вот так.

Александр Лукашенко:

Ну, ждем результата.

После завершения ознакомления с работой структуры Александр Лукашенко сделал запись в историческом формуляре, а также вручил Знамя Оперативно-аналитическому центру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С трибуны президент обратился к сотрудникам Центра.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Права на ошибку вы не имеете. Это должен быть самый честный, чистый, справедливый и прозрачный орган нашей страны. Самый честный и справедливый.

Я не скрою, что иногда очень сложные и тяжелые вопросы, где попахивает ведомственностью, я поручаю Оперативно-аналитическому центру. И я жду всегда от вас выверенной справедливой информации. Святое для вас – судьба человека. Вы ни в коем случае не должны в угоду того, чтобы показать свою работу, где-то опередить в своей работе, будь то КГБ, МВД и так далее, сделать неправильно, что принесет ущерб конкретному человеку. Человек – святое. Его судьба для вас – святое.

Вы всегда должны давать абсолютно честную чистую информацию.

Благодаря смелости и порядочности, профессионализму сотрудников центра целый ряд руководителей, запутавшихся в грязных делах, бюрократизме, обмане государства, на собственном примере узнал: неприкасаемых в стране нет.

Многие наши граждане воспринимают Оперативно-аналитический центр как последнюю инстанцию в поисках правды (вот поэтому я говорю, что у вас нет права на ошибку), связывают с ним надежды на решение важнейших для себя вопросов и проблем. Для меня это является одним из главных и убедительных свидетельств эффективности вашей работы. Я, конечно, жду от вас более глубокой, качественной информации по линии борьбы с коррупцией, о ситуации в экономике, в отдельных стратегических отраслях, в конкретных организациях. Все, что важно для государства, – это ваше, и мимо проходить ни в коем случае нельзя.