Массовые беспорядки в Турции: пока ни одна из сторон конфликта не соглашается пойти на компромисс

Новости Турции. Турция приковала внимание в последние дни: не пляжами и кожаными куртами, а массовыми беспорядками. В стычках демонстрантов с полицией, вновь, как и на волне цветных революций, отмечена роль бойцов из Интернет – за антиправительственную пропаганду в Турции арестованы более 20 блоггеров.

На площади Таксим в Стамбуле по-прежнему многолюдно. Сейчас здесь проходят мирные демонстрации и митинги, которые в дневное время больше напоминают праздник и народные гулянья. Некоторые из собравшихся на площади дарят стражам порядка цветы и даже пытаются украшать полицейские машины букетами. Но, надо сказать, атмосфера тем не менее остается напряженной. Ведь власти пока не собираются отказываться от своих планов по изменению этого района.

Акции протеста в Турции продолжаются уже больше недели. Началось все из-за намерения властей вырубить парк Гези возле площади Таксим, а на его месте построить торгово-развлекательный центр. Но после того, как полицейские применили силу против демонстрантов, экологический митинг перерос в антиправительственные выступления. Многотысячные демонстрации прошли по всей стране. В том числе и в традиционных туристических районах, в частности в городах Анталья и Измир.

Причем к защитникам природы присоединилась очень разношерстная публика. На площади Таксим собираются и футбольные болельщики, и представители крупнейших профсоюзов: медиков, рабочих, инженеров и архитекторов.

Жители Турции:

Мы ни за что не боремся на самом деле. Мы хотим мира. И мы хотим отстоять наши права. Это страна Ататюрка, и то, во что мы верим, имеет огромное значение для нас.

Я надеюсь, что все политики, а не только одна партия, получили четкое послание от нас. Все эти бюрократы должны понять, что мы не хотим принимать лишь одну точку зрения или одну идею. Мы – турецкий народ, мы заслуживаем лучшего. И я вижу наше светлое будущее.

Спасение парка сейчас отошло на второй план. Протестующие требуют отставки Правительства и наказания полицейских, которые применили жестокие меры в отношении демонстрантов. За время манифестаций около четырех тысяч человек были ранены, четверо погибли. Причем травмы получили и более пяти сотен полицейских. Восемь из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ущерб нанесен и экономике страны. Индекс ценных бумаг на Стамбульской фондовой бирже упал на 8%. Снизился и курс турецкой валюты.

Продолжение беспорядков может испортить только начавшийся туристический сезон. Российский МИД, к примеру, рекомендовал отдыхающим сохранять бдительность и избегать центральных районов городов.

Символично, что Таксим в переводе с турецкого означает «разделение». Можно сказать, что эта площадь отрезала Правительство от народа. И каким образом можно «сшить» турецкое общество заново, это остается под вопросом. Ведь пока ни одна из сторон конфликта не соглашается пойти на компромисс.