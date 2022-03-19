Александр Лукашенко: причиной того, что происходит в мире, является монополизация США нашей планеты

Новости Беларуси. Чудовищное поведение украинского нациста по отношению к белорусскому послу возбудило волну негодования в нашем обществе. Судьба Украины стала одной из главных тем в интервью Президента японскому журналисту, но не единственной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко назвал ключевые, глубинные причины всех мировых конфликтов и выразил народное мнение о так называемой интеллигенции, которая предает свой народ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для меня это, как и для всего мира, – сейчас весь мир это осознал – это была трагедия. Распад Советского Союза – это трагедия. Если бы Советский Союз сохранился до сих пор, мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире. Всяких. Запад и Америка всегда вынуждены были считаться с позицией Советского Союза. Да и с Японией у нас были хорошие дружеские отношения, несмотря на существование различного рода проблем. Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой. Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, является монополизация Соединенными Штатами Америки нашей планеты.

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