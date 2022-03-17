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Мария Захарова: «Мы же знаем особенности киевского режима: деньги – всё, народ – ничто»

17 марта 2022 19:11
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В самой Украине ситуация остается напряженной. Люди массово покидают страну при первой же возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что деньги для киевского режима – все, а народ – ничто, известно давно и никем не скрывается. Зеленский легко бы мог прекратить кровопролитие, но все никак не решит отвернуться от подающей руки Запада. А тот в свою очередь тоже не спешит помочь разрешить кризис миром, хотя мог бы. Но война в Украине, видимо, выгоднее для Европы. Так было и восемь лет назад, так происходит и сейчас.

Мария Захарова: «Мы же знаем особенности киевского режима: деньги – всё, народ – ничто»-1

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Нет ничего проще, чем за восемь лет было не увязать хотя бы один раз выплаты траншей и выдачу кредитов киевскому режиму с обязательством выполнения Минских договоренностей. Выполнили первый пункт – получили денег, выполнили второй пункт – получили еще больше денег. И все. Мы же знаем особенности киевского режима: деньги – все, народ – ничто. И так бы это хорошо сработало, если бы хоть кто-то на просторах Совета Европы хотя бы раз принял подобную резолюцию с таким призывом.

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# Международная политика # Мария Захарова # Фотофакт

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