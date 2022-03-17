Мария Захарова: «Мы же знаем особенности киевского режима: деньги – всё, народ – ничто»

В самой Украине ситуация остается напряженной. Люди массово покидают страну при первой же возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что деньги для киевского режима – все, а народ – ничто, известно давно и никем не скрывается. Зеленский легко бы мог прекратить кровопролитие, но все никак не решит отвернуться от подающей руки Запада. А тот в свою очередь тоже не спешит помочь разрешить кризис миром, хотя мог бы. Но война в Украине, видимо, выгоднее для Европы. Так было и восемь лет назад, так происходит и сейчас.