Александр Лукашенко: Нам нужна молодежь, ориентированная прежде всего на патриотизм, на любовь к своей земле

Новости Беларуси. 29 октября в Минске размышляли о молодежных традициях и заглянули в будущее белорусского студенчества. Форум, который объединил более 700 молодых людей со всех уголков страны, приурочили к юбилею комсомола и стройотрядовского движения в нашей стране. В форуме принял участие и президент.

Александр Лукашенко предложил объявить 2015-й в Беларуси Годом молодежи и пожелал парням и девушкам найти свое место в жизни. А молодые люди предложили президенту погрузится в воспоминания, отметив на карте любимое место работы в пору студенчества, а также выпить чашку чая в импровизированном купе поезда.

«Рожденный» 95 лет назад в СССР комсомол стал самым массовым объединением молодежи союза. Комсомольцы ездили на стройки века и осваивали целину. А истории комсомольских приключений есть почти в каждой белорусской семье.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это была школа жизни. Я сегодня вспоминаю, как мы клали рельсы железных дорог, а впереди нас олени перепрыгивали дорогу. Представляете это зрелище? И два шага в сторону – комары облепливали все.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Мы молодым комсомольским коллективом ездили везде, по всем стройкам, где только можно было, куда звал комсомол.

Правопреемником комсомола в Беларуси стал БРСМ. Это новый формат молодежного союза, который сегодня объединяет полмиллиона юношей и девушек страны. Они занимаются патриотическими и спортивными проектами, работают волонтерами, помогают пожилым людям и ветеранам, создали сеть молодежных отрядов охраны правопорядка. Но самое популярное – это стройотрядовское движение. В поисках романтики за последние три года пятикурсник Алексей Юречко исколесил всю Беларусь. А этим летом побывал на Ямале.

Алексей Юречко, студент:

В этом году получилось выехать на Ямал. Посмотрели Север, романтика.

Я сейчас выпускаюсь, но если бы была возможность, по-любому бы поехал. Я просто люблю путешествовать и смотреть другой мир.

А вот российские стройотрядовцы приезжали в Беларусь. Интернациональная команда 2 месяца работала на площадке Белорусской АЭС. Антон из Обнинска получил за 2 месяца почти 20 миллионов рублей. Он еще только учится на физика-ядерщика, но уже сегодня может сказать, что сделал свой вклад в белорусскую атомную энергетику.

Антон, студент:

Станция только начинается. И мы, я считаю, освоили хорошо площадку, мы себя зарекомендовали даже на таких работах. Думаю, в следующие года нас будут приглашать и мы будем ездить до окончания строительства этой станции.

Замечательно, что студенты смогут посмотреть мир, поездить, попробовать, узнать, как не у них в стране, пообщаться с другими ребятами, завести какие-то знакомства.

Перед открытием молодежного форума на площади Государственного флага 29 октября торжественно закрыли третий трудовой семестр.

Виктория хвастается перед друзьями новым телефоном. Это бонус за звание лучшей проводницы. Девушка трудилась пол-лета, и ее 8 миллионов стали хорошей прибавкой для молодой семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Солтан, студентка:

В принципе, очень понравилась эта работа. Это тяжело, но много-много эмоций было. Поэтому я даже собираюсь уже в следующем году поехать, друзья со мной тоже едут.

В 2013 году в студенческих и волонтерских отрядах побывали более 110 тысяч человек. Помогали возводить объекты в минском районе Каменная горка, мост через реку Мухавец в Бресте, готовить Жлобин к «Дожинкам», реконструировать Быховский замок.

Студентки:

Это дает очень многое. Во-первых, саморазвитие, ты накапливаешь опыт, знакомишься с многими людьми.

Сейчас абсолютно каждый студент имеет возможность поработать летом и в свободное от учебы время. Для этого ему нужно всего лишь желание.

Первый стройотряд отправился в степи Казахстана 50 лет назад – в 1963 году. Сменилось не одно поколение, да и время сегодня другое. Но важно, что традиции сохраняются.

Лейла Расулова, комиссар студенческих отрядов (Россия):

В каждом поколении свои прелести. По-прежнему ребята поют песни, по-прежнему в отрядах успевают и работать, и дружить, и влюбляться, и писать песни, ставить агитбригады, танцы и прочее. То есть отряд был всегда хорошим конгломератом творчества и труда.

На выставке, посвященной юбилейным датам, – вся история молодежного движения. Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, белорусско-российские свободные отряды. В передвижной музейной комнате в первую очередь побывал и президент, который прибыл на молодежный форум. Сюрпризы – с порога. Вниманию главы государства – уникальный выпуск газеты «Знамя юности» 1972 года.

Студентка:

Разрешите сегодня Вам, уважаемый Александр Григорьевич, вручить эту газету, в которой мы нашли упоминание о Вашей деятельности в составе студенческого отряда 1972 года.

В руках студотрядовцев – знаковые республиканские стройки. Дворец Независимости, Белорусская АЭС. О масштабах и географии отечественного молодежного движения говорит и уникальная карта. Здесь любой желающий мог отметить места, где трудился. Не обошел ее вниманием и президент.

Александр Лукашенко остановился у сервисного отряда проводников. Только в 2013 году в нем работало более 10 тысяч человек. В импровизированном вагоне поездной бригады побывал и президент – не устоял.

Учитывая, что форум молодежный, то организаторы постарались, чтобы и атмосфера в зале была соответствующая. Зал не банальный: все сидят друг напротив друга, а в центре горит стилизованный огонь. Все так, как будто вы где-то с друзьями встретились на природе поговорить по душам.

Глава молодежного союза Игорь Бузовский говорит, что Беларусь стала первой страной, где студотрядовское движение действует на правовой основе. Предлагает поддерживать идею республиканских строек. Такими уже были Национальная библиотека, «Минск-Арена», Музей Великой Отечественной. Впрочем, сами ребята рассказывают, как трудились и чего ждут.

Студенты:

Я считаю, что в нашей стране, кто хочет трудиться, обязательно найдет работу по душе с достойной зарплатой.

На нашем съезде, уважаемый Александр Григорьевич, мы поддержали инициативу о работе волонтеров на чемпионате мира по хоккею. И мы с нетерпением ждем этого события, чтобы показать себя в большом деле.

Символ молодежного стройотрядовского движения – рабочая куртка. В них были 29 октября десятки юношей и девушек в зале. Такую же вручили студенты и главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот форум был мало похож на официальное мероприятие. По сути, это была встреча президента и молодежи, на которую пригласили ветеранов комсомольского движения и общественных деятелей. Получилось тепло и празднично.

Президент, обращаясь к молодым людям, искренне говорит, что взволнован. Все-таки такое «трудовое» студенчество было частью и его жизни. Перед молодыми людьми сегодня открыты все пути. Никого не удивило, что разговор Александр Лукашенко начинает с темы труда.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня, хотим мы этого или нет, наша страна существует в условиях глобального рынка, открытой экономики, а потому законы жесткой конкуренции распространяются и на нас.

Далеко не каждый молодой человек усвоил простую истину: в основе, фундаменте всего лежит только труд. У нас есть тысячи, десятки, сотни тысяч прекрасных, честных, самоотверженных тружеников. Их подавляющее большинство. Но немало и бездельников, что греха таить, и пьяниц, и разгильдяев.

Конечно, это касается не только молодежи. Но и среди молодых в почете не труд, а, скорее, иные вещи – легкая нажива, удача. Даже те, кто готов честно работать, воспринимают труд не как радость, не как возможность самореализации, а как тяжелую, вынужденную необходимость. Поэтому прежде всего ваше студотрядовское движение, ваша романтическая приверженность к труду очень важна для современной молодежи.

И когда вы меня просили, я вам пообещал, что молодежь будет иметь рабочие места в своем третьем трудовом семестре и, более того, будет получать достойную заработную плату, которая будет хорошим подспорьем для молодых людей, чтобы подготовиться к новому учебному семестру, я имел прежде всего тогда в виду, что вы будете хорошими маяками и ориентирами для всей нашей молодежи.

Без труда, как известно, не вытащить и рыбки из пруда. Трудиться над собой призывает молодежь Александр Лукашенко. В том числе и пополняя свои знания. С советских времен Беларуси удалось сохранить достойную систему образования. Пользуйтесь!

Александр Лукашенко:

Быстрых и легких денег уже не будет! Всего нужно добиваться последовательно собственным умом и трудом. Наступает эра профессионалов во всех сферах — от производства и бизнеса до сферы искусства и индустрии развлечений. Рассматривайте образование, как долгосрочные и, самое главное, выгодные инвестиции в самих себя.

Александр Лукашенко:

Хвалить самих себя, конечно, не пристало. Но есть объективные показатели: высокие места в образовательных рейтингах, победы на международных Олимпиадах, а главное тот спрос, которым пользуются во всем мире молодые специалисты и ученые, получившие образование в Беларуси.

Все это так, но, к сожалению, и в той сфере, которой мы традиционно гордимся, произошла переоценка ценностей. Образование, став массовым и легкодоступным, утратило былой авторитет. Для нынешней молодежи первоочередным является то, что она получает не на входе, а на выходе: престижная работа с высокой зарплатой, при этом немало людей легко забывают о дипломе, предпочитая пусть и малоквалифицированную, но очень доходную работу.

Все это привело к тому, что нам не всегда удается сохранить главное, что было присуще советской эпохе, – колоссальный престиж знаний, стремление к творчеству, поиску, огромное уважение к интеллекту и образованности.

Конечно, мы здесь не одиноки. Такие же проблемы ощущаются на всем постсоветском пространстве.

Слагаемые настоящего профессионализма – это не только умение и опыт, но и глубокие, выходящие за пределы узкой предметной области знания и призвание к избранной профессии, дающие способность оригинально мыслить, и творческое озарение, рождающее гениальные идеи и открытия. Рассматривайте образование как долгосрочные и самые выгодные инвестиции в самих себя.

Говорить о патриотизме с молодежью сложно и не всегда модно. Но Александр Лукашенко не боится. От всего сердца глава государства стремится объяснить, что значит для него это чувство – патриотизм.

Александр Лукашенко:

Каждый из нас должен беречь нашу родину, Беларусь, своим трудом, порядочным отношением друг к другу, а главное – нашим единством. Потому что ничто так не опасно для молодой независимой страны, как внутренние раздоры и распри. Именно они ведут к главной опасности, которая подстерегает любую молодую нацию, – к радикальным идеям революций и потрясений, в очередной раз требующим разрушить все до основания ради очередного мифа о светлом будущем. Против революций и потрясений выступает наша история. Причем не только та история, которая осталась на страницах учебников, но и новейшая история разрушения СССР, которую прекрасно помнят ваши родители и многие из вас. В прошлом веке наш народ исчерпал лимит на войны, революции и потрясения.

Есть очень известная китайская мудрость: «Не приведи, Господь, жить в эпоху перемен». На изломе наших веков последних и тысячелетий нам была уготована такая роль, как всем нашим соседям. Вы помните, что происходило в соседних государствах. Но благодаря поколению молодежи, которое ушло перед вами, они стали уже взрослыми людьми, мы ушли от революций, от потрясений и сохранили для вас страну, страну, которую вы должны взять в свои молодые крепкие руки, и пойти с ней вперед.

Нашей стране пора прервать печальную традицию прошлого – разрушать до основания и каждых три десятилетия начинать все строить с нуля. И именно молодежь должна сказать здесь свое слово, навсегда привив себе иммунитет к разрушительным радикальным идеологиям.

БРСМ и был задуман как передовой отряд, который будет работать с молодежью. Не секрет, что задачи перед союзом стоят и идеологические, и политические. Ведь в этом союзе – люди, которые будут создавать будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Люди с пустой головой, только с каким-то обычными мозгами, не ориентированные на свою страну, мне лично как президенту не нужны. Мне хотелось, чтобы мозги кипели и были направлены во имя созидания на нашей земле, для того, чтобы сделать нашу страну прекрасной и красивой. Отсюда идеология и политика. Но эти задачи связаны не с превращением его членов в чьих-то «ястребов» или «соколов». А прежде всего с формированием из молодых людей патриотов нашей страны. И вы меня не сможете упрекнуть в том, что я всегда довлел над вами и говорил: берите биты, берите полено, берите булыжник, идите и в кого-то бросайте. Я всю жизнь, будучи президентом, старался уберечь молодежь от этих мероприятий. Поэтому нам нужна правильно ориентированная молодежь, ориентированная прежде всего на патриотизм, на любовь к своей земле.

Сегодня многие говорят: «Вы знаете, вот, у нас чуть ли не полмиллиона, кто-то говорит миллион, уезжают куда-то зарабатывать деньги и так далее, и тому подобное». Мы провели анализ. Да, много людей уезжает для того, чтобы заработать деньги. Но, во-первых, наши люди уезжают не как гастарбайтеры за границу, чтобы подмести улицу, поднести кирпич. Наши люди уезжают туда, куда их зовут и платят огромные деньги, которые, к сожалению, не везде мы можем заплатить. И эти люди, что самое главное, ни в коем случае… Проводя это исследование, мы не обнаружили практически ни одного человека, который бы сказал: «Нет, я уеду туда и буду там жить». «Нет, моя семья здесь. Я обязательно вернусь, заработав деньги». И в то же время, мы говорим об этом, что это плохо, а, с другой стороны, мы планируем каждый год и Правительство вносит такие предложения: на услугах за границей заработать, чтобы пополнить валютную корзину страны. Так разве это не заработки? Заработки. И то, что везде нуждаются в наших специалистах, как на Западе, но особенно в Москве, Петербурге и в других развитых центрах России, говорит о том, что и образование у нас приличное, и огромное количество людей, которые умеют трудиться.

Я этим самым не агитирую вас ехать за границу работать. У нас у самих не хватает рабочих рук. Но это же великое достояние страны, которая может сказать, что у нее практически нет безработицы.

И кто-то из вас сегодня, выступая, говорил о том, что, кто может заработать, он фактически цитировал меня. Я уже много лет подряд говорю: кто может заработать в Беларуси, заработать может.

Не в первый раз молодежь поднимает вопрос стройотрядовского движения. «Дайте нам возможность работать» – просили молодые люди. Лед тронулся. С начала 2000-ых число участников в таких отрядов возросло в 25 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Главное – обеспечить их объемами работ и достойной зарплатой. Вы очень правильно сделали, что пригласили сюда всех губернаторов, от которых прежде всего зависят рабочие места и заработная плата нашей молодежи в студенческих отрядах. Надо сказать, что вот эту часть поручения Президента они выполнили достойно: и создали рабочие места, и не пожалели денег для молодежи, которая хотела заработать, чтобы подготовиться к новому учебному году. Благодарю вас за это, уважаемые губернаторы.

Студотряды – это только часть молодежных трудовых традиций. Стоит подумать о возрождении на новой основе таких понятий, как «комсомольская путевка», «комсомольская бригада», «комсомольская стройка», о которой вы много говорили, которые помогут сконцентрировать энергию молодых на прорывных направлениях экономики.

Я услышал ваши предложения об объявлении строительства атомной электростанции, первой в Беларуси стации, молодежной стройкой. Знаете, мы эту стройку ведем вместе с братской Россией, с русскими людьми. Я обещаю вам, что в ближайшее время мы с президентом Путиным рассмотрим эту инициативу, чтобы сделать эту стройку, а, может быть, и следующую атомную станцию, которую Россия будет строить в Калининграде, сделать нашими общими молодежными стройками. Это будет, наверное, правильно и идеологически обоснованно.

Молодежный союз может стать настоящей кузницей талантов. БРСМовский проект «100 идей для Беларуси» вызвал настоящий интеллектуальный прорыв. «Не загубить перспективные разработки и креативные задумки» – вот, что требует президент.

Александр Лукашенко:

В этой связи опять же хотел поручить руководству Академии наук и нашему Правительству разобраться с самыми перспективными идеями и в начале года вместе с Игорем Бузовским доложить мне о том, что из этих 100 идей годится уже в ближайшее время к реализации. В противном случае получится так, что мы тут многое посмотрели, наметили, о многом поговорили, ахали и охали в том числе в этом здании, выставляя напоказ народу эти идеи, и ничего не реализовали.

Я не хочу сказать, что все 100 идей мы можем реализовать уже с будущего года, но убежден, что десяток добротных предложений могут найти свое место в реализации будь то промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и так далее. Поэтому вот у вас этот квартал, начало будущего года. И, пожалуйста, внесите мне предложения по реализации самых прорывных настоящий идей, а мы найдем возможность их профинансировать.

Александр Лукашенко не сомневается, что нужно поддерживать среди молодых людей самых предприимчивых. Возможности для бизнеса в Беларуси есть. Но по-отечески президент призывает молодых ребят не рубить с плеча, создавая фирмы, а прислушаться к себе и подумать о будущем.

Александр Лукашенко:

Молодежь, у нас почти все, 100% думают, что их цель – открыть фирму и заработать кучу денег. Я бы был самым счастливым президентом, если бы так происходило в нашем государстве. Никогда нигде этого не было и не будет у нас. И многие-многие, бросившись на создание собственного дела, собственных фирм, на этом обожглись и, заметьте, сразу начали искать виновных. Кто виноват? Разве государство? Разве власть виновата в том, что у кого-то не получилось собственное дело? Нет. Все, оказывается, не так просто.

И давайте объективно: не каждому из нас дано быть открывателем и руководителем своей собственной фирмы. Не каждый может быть бизнесменом, руководителем. Есть очень много людей, которые могут быть просто ведомыми, ведущими. Но все-таки ведомых, наверное, больше.

Поэтому будьте аккуратны и спокойны. Получили профессию – попробуйте ее на зуб. Не выбрасывайте свой диплом в мусорку. Попробуйте год-два поработать там, на земле. Это в будущем пригодится. Во многом пригодится. В том числе для открытия своего дела. Пойдите изучите от земли этот бизнес и это дело, которое вы хотите открыть. И тогда вы поймете: вам стоит самим открывать свое дело или, может быть, идти с кем-то в пристежку. Это очень важно, потому что я вижу разочарования очень-очень многих людей, которые, зарегистрировав свое дело, его лишились буквально в течение года.

Вы знаете, что у нас самый удобный и простой путь регистрации: пришел, заявление положил на стол, завтра зарегистрировал фирму. Но это не значит, что так легко будет работать в этом бизнесе, открыв свое дело.

Не торопитесь, не спешите. И если что не получится, не вешайте носа и рук. У вас много впереди времени. Вы ничего не потеряли. И ничего не потеряете, если будете смотреть вперед. Если будете бороться. Если отступите на шаг в своей жизни и поищите свое место в этой жизни. Пусть даже не олигархом и крупным бизнесменом. Не в этом счастье жизни.

Александр Лукашенко призывает молодежь спокойно идти вперед. Говорит, что многое в стране и в переносном смысле, и в прямом предстоит отстроить. Вот последний пример – Дворец Независимости в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мне очень много, пусть даже вскользь, говорили о тех свершениях, которые осуществлялись вашими руками. В том числе, наверное, и это здание, которое мы, опять же, спокойно модернизировали. Были многие предложения: разрушить его до основания и на этом построить какую-то современную «стекляшку», устремленную ввысь. Но наша формула иная. И тогда я сказал: «Давайте, основываясь на том, что было задумано до нас архитекторами, художниками, модернизируем это здание». И посмотрите, какое прекрасное получилось помещение.

Рядом с вами – символ нашей государственности – Дворец Независимости. Пока многие спорили надо это или не надо, дорого или дешево, за чей счет это построено, из какого кармана взяли деньги, мне очень приятно было услышать, что наши молодые люди тоже трудились, и притом творческие люди, трудились над созданием этой реликвии (я уверен, она таковой и будет) – Дворцом Независимости.

Это не закрытое учреждение. Это для вас. Кода мы думали о том, что там прежде всего стоит привести, об этом будем еще много-много раз думать, составляя этот план, я сказал: «А почему бы не сделать традицией и в пионеры не принимать в этом потрясающем зале, церемонии, где мы встречаем глав государств с ротой почетного караула, не принимать в пионеры наших детишек? Почему бы в наш комсомол, современный, не принимать там лучших людей? Почему бы там не проводить самые знаковые мероприятия»? Это риторический вопрос. Ответ на него давно известен. Вы можете располагать этим прекрасным зданием для того, чтобы вы могли гордиться свершением наших людей.

По приглашению президента первыми гостями Дворца Независимости стала молодежь, за которой будущее Беларуси. От приглашения студенты не отказались. Экскурсию провел для них лично председатель Мингорисполкома. Николай Ладутько рассказал о том, как строили здание, и показал Аллеею почетных гостей, где деревца в пятницу высадили главы государств СНГ.

Дворец Независимости открыл свои двери для сотни юношей и девушек из каждого региона Беларуси. Каждый высоко закидывал голову и старался запечатлеть внутреннее убранство грандиозного сооружения на телефон. И себя заодно на фоне залов этого символичного для страны здания. Впечатлений масса.

Студенты:

Я очень рада и горда, что в нашей столице, нашей республике есть подобное здание. И мы, молодежь, можем в любое время прийти, посмотреть.

Нам выпала такая честь. Очень приятно. Море эмоций, впечатлений.

Очень красиво как снаружи, так и внутри. Особенно мы можем заметить: здесь есть памятные такие знаки, символы. Например, герб Республики Беларусь.

Шикарный Дворец. Честно сказать, первый раз в этом Дворце и впечатления незабываемые просто. И хочется сюда приезжать снова и снова.

Здесь студенты заговорили и о том, что больше всего их затронуло в общении с главой белорусского государства.

Студент:

Президент говорил про то, что молодежи нужно работать. Я полностью согласен. И, знаете, очень неприятно видеть то, что есть среди нас, среди молодежи, люди, которые к работе относятся не так, как стоит к ней относиться.

Александр Григорьевич говорил по делу, правильно. И каждый для себя вынес определенный урок.

Запомнилось то, что Александр Григорьевич сказал, что студенческие отряды будут в дальнейшем развиваться. Я уже езжу три года в стройотряды. С каждым годом условия становятся лучше, заработная плата становится лучше.

Николай Ладутько рассказал о том, как оперативно возводили здание. Из каких материалов строили. Провел ребят по аллее почетных гостей, где деревца неделю назад высадили главы государств СНГ. А внутри грандиозного дворца все высоко закидывали голову и старались запечатлеть себя и своих друзей на фоне красивых интерьеров. Вадим Кривецкий еще в мае работал здесь на стройке, а сегодня может своими глазами увидеть результат труда.

Вадим Кривецкий, студент:

Я работал здесь в составе студенческого отряда, так что очень приятно смотреть на данный дворец в уже готовом виде. Очень красиво выполнены все работы. Знаете когда строился этот дворец, я не мог себе представить, такой красоты.

Эти воспоминания от общения и от неожиданной экскурсии увезут молодые ребята в разные уголки Беларуси, чтобы уже завтра сделать свой вклад в строительство нашей Беларуси.