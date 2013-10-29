На форуме «Молодость. Традиции. Будущее» Александр Лукашенко предложил объявить 2015 год в Беларуси Годом молодежи

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предложил объявить 2015 год в Беларуси Годом молодежи. С такой инициативой глава государства выступил 29 октября на форуме «Традиции. Молодежь. Будущее». Он посвящен 95-летию комсомола и 50-летию белорусских студенческих отрядов.

Дмитрий Воронюк, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Аналогов такого действа еще вообще не было. Будут как и ветераны комсомола, студотрядовского движения, так и совсем молодые ребята. Сцена наша будет оформлена в виде амфитеатра. Будут работать большие плазменные экраны, у нас будет смоделирован настоящий костер. То есть мы хотим создать атмосферу именно дружественной обстановки, как будто бы компания друзей собралась вместе, обсудили, подвели какие-то итоги и, можно сказать, с поднятой головой ушли дальше, в будущее.

Александр Лукашенко ознакомился с выставкой, посвященной юбилейным датам. Эта экспозиция собрала молодых людей со всех белорусских регионов. Каждая область привезла в столицу свой стенд, представив все лучшее, чего удалось достичь молодежному движению за эти годы. Таким образом, интерактивная выставка стала, по сути, передвижной музейной комнатой. Одним из центральных экспонатов стала карта, где любой участник выставки мог отметить места, где трудился в студотряде. Не обошел ее вниманием и Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я много где, наверное, побывал. И в Климовичах мы работали, и в Осиповичах, и под Могилевом. Ну, я, наверное, оставлю здесь.

Главе государства подарили раритетный выпуск газеты «Знамя юности» 72-го года.

В форуме участвовали более 700 человек. В том числе бывшие секретари ЦК ВЛКСМ, государственные и общественные деятели Советского Союза, ветераны и нынешние участники движения. Обращаясь с приветственным словом к участникам форума, глава государства отметил, что для современной молодежи очень важна романтическая приверженность к труду.

Александр Лукашенко:

Сегодня часто с сожалением или горечью говорят: современное молодое поколение стало более прагматичным. Мне кажется, что это не более, чем знак времени. Причем не могу однозначно сказать, какой именно знак – с плюсом или с минусом, то есть плюс или минус. Ведь прагматизм означает не только корысть и эгоизм, у него есть и другие стороны: трезвый взгляд на жизнь, свобода от иллюзий, чувство ответственности за свое настоящее и, самое главное, будущее. Эти черты всегда были свойственны западной молодежи, которая уже в самом начале жизни готовит себя к конкурентной борьбе в условиях жесточайшего рынка. Но их остро не хватало нашей молодежи, привыкшей полагаться на родителей, на государство, ну, а некоторые просто на «авось».

Сегодня, хотим мы этого или нет, наша страна существует в условиях глобального рынка, открытой экономики, а потому законы жесткой конкуренции распространяются и на нас. Далеко не каждый молодой человек усвоил простую истину: в основе, фундаменте всего лежит труд. Только труд. У нас есть тысячи, десятки, сотни тысяч прекрасных, честных, самоотверженных тружеников. Их подавляющее большинство. Но немало и бездельников. Что греха таить, и пьяниц, и разгильдяев. Конечно, это касается не только молодежи, но и среди молодых в почете не труд, а скорее иные вещи – легкая нажива, удача. Даже те, кто готов честно работать, воспринимают труд не как радость, не как возможность самореализации, как тяжелую вынужденную необходимость.

Вот поэтому, прежде всего, ваше студотрядовское движение, романтическая приверженность ваша к труду очень важна для современной молодежи. И когда вы меня просили, я вам пообещал, что молодежь будет иметь рабочие места в своем третьем трудовом семестре и, более того, будет получать достойную заработную плату, которая будет хорошим подспорьем для молодых людей, чтобы подготовиться к новому учебному семестру. Я имел, прежде всего, тогда в виду, что вы будете хорошими маяками и ориентирами для всей нашей молодежи.

Лейла Расулова, комиссар студенческих отрядов (Россия):

Сейчас очень рада, что это движение возрождается и в России (вот уже мы празднуем 55 лет в следующем году), и радостно, что в Беларуси я тоже наблюдаю молодых ребят, которые ходят в отрядной форме в разных областях вашей замечательной республики.

Виктория Смаль, командир студенческого отряда:

Педагогический отряд пользуется популярностью среди студентов в разных вузах, не только педагогических специальностей. Есть желающие, и их очень много. Дети любят работу именно с нами, с педагогами, потому что наша работа строится очень интересно, весело и креативно.

Своеобразным стартом праздника стала церемония чествования лучших студенческих отрядов. Закрытие третьего трудового семестра состоялось на площади Государственного флага. Торжественное мероприятие впервые прошло в этом знаковом месте, символизирующем суверенитет нашей страны. Победителей выбирали в девяти номинациях, вручали грамоты и ценные призы.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Стройотряд, студенческий отряд – это, в первую очередь, идеологическая и воспитательная работа. Ну, конечно, деньги важны. Заработанная копеечка своим трудом никогда не помешает. Для многих это очень серьезное подспорье финансовое. Но, скажу прямо, подавляющее большинство молодежи ищут именно отряды, работу, для того чтобы организоваться с молодежью на созидательную деятельность, для того чтобы в хорошей компании, с хорошими друзьями в дальнейшем проводить и лето, и заработать деньги, и в то же время, возможно, и освоить какую-то определенную профессию.

Павел Красноруцкий, председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи»:

Белорусский республиканский союз молодежи и вообще Беларусь – это один из основных наших партнеров международных. У нас очень много совместных мероприятий. Существует Российско-Белорусский союз молодежи, который сейчас динамично развивается. И у нас очень большие перспективные планы. И я уверен, что сегодняшняя встреча в год юбилея 95-летия комсомола даст новый импульс развитию наших отношений.

Этим летом в студенческих и волонтерских отрядах трудились более 110 тысяч человек. Они работали на площадке, где возведут белорусскую АЭС, помогали возводить объекты в минском районе «Каменная горка», мост через реку Мухавец, готовить Жлобин к «Дожинкам», реконструировать Быховский замок.

Поддержка студотрядовского движения является приоритетом государственной молодежной политики в Беларуси. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко по случаю 50-летия движения. Глава государства отметил, что за полвека студенческие отряды завоевали огромный авторитет благодаря тому, что вносят достойный вклад в экономику и социальную сферу страны.

Александр Лукашенко:

Студенческий отряд и сегодня для многих ребят становится настоящей школой взрослой жизни, формирует характеры активных граждан и патриотов своей Родины.

Также в связи с 95-летием комсомола Президент Беларуси поблагодарил ветеранов движения за сохранение преемственности и за благотворное влияние на молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.