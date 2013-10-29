Эксперты ОДКБ 29 октября обсудят в Минске вопросы профилактики наркомании

Новости Беларуси. «Профилактика наркомании» – эта тема станет центральной на встрече экспертов ОДКБ. Они соберутся 29 октября в Минске. Беларусь на форуме представит делегация МВД, также участвовать будут специалисты Минздрава и представители общественных организаций.

Делегаты ознакомятся с системами комплексной реабилитации наркоманов, посетят профильные центры. Кроме того, они обсудят возможность создания молодежного совета в рамках ОДКБ. Его основными направлениями работы станут экономическая, политическая и культурная безопасность стран – членов Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.