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Эксперты ОДКБ 29 октября обсудят в Минске вопросы профилактики наркомании

29 октября 2013 08:41
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Новости Беларуси. «Профилактика наркомании» – эта тема станет центральной на встрече экспертов ОДКБ. Они соберутся 29 октября в Минске. Беларусь на форуме представит делегация МВД, также участвовать будут специалисты Минздрава и представители общественных организаций.

Делегаты ознакомятся с системами комплексной реабилитации  наркоманов, посетят профильные центры. Кроме того, они обсудят возможность создания молодежного совета в рамках ОДКБ. Его основными направлениями работы станут экономическая, политическая и культурная безопасность стран – членов Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОДКБ # Международное сотрудничество

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