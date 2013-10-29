29 октября в Правительстве обсуждали готовность Беларуси к чемпионату мира по хоккею

Новости Беларуси. Гостей и участников чемпионата мира по хоккею в Минске готовы принять практически все объекты. Тема турнира 29 октября обсуждалась в Правительстве.

Первый комплекс «Чижовка-Арены» запустят в ноябре, а в декабре спортивная площадка должна быть сдана полностью. Завершается строительство нескольких гостиниц. Диапазон цен на проживание достаточно широк – от 60 до 1000 евро в сутки.

Олег Михайлов, директор РУП «Центркурорт»:

Наибольшим успехом пользуется фан-деревня, которая сделана на проспекте Дзержинского на базе комплекса общежития. Проживание в этой деревне будет от 10 до 30 долларов в зависимости от категории проживающего. Там будет располагаться «зона гостеприимства», где будут постоянно, на протяжении всего чемпионата, практически круглосуточно проходить праздники, концерты, дискотеки.

Стоимость билетов на турнир в среднем на 30% ниже, по сравнению с предыдущими чемпионатами. Бронируют их наиболее активно россияне: на них приходится 80% от всех купленных пропусков на матчи. Также активны латыши, болельщики Германии, Чехии, Словакии, Канады и США, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гагиев, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

На вчерашний день мы имеем 50 тысяч проданных билетов из общего количества 680 тысяч. Ну, здесь активность высокая, но хотелось бы отметить, что продажа идет только на одну арену, это «Минск-Арена», на «Чижовка-Арену» билеты будут начаты продаваться с ноября месяца.