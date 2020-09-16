Александр Лукашенко на встрече с политическим активом: с обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия

Новости Беларуси. Проект новой Конституции, семь сценариев уничтожения страны, предстоящее Всебелорусское народное собрание – эти темы 16 сентября стали ключевыми во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел большую встречу с политическим активом. Среди участников – депутаты, сенаторы, представители всех ветвей власти.

В частности, Александр Лукашенко рассказал, что в течение 10 лет наши оппоненты тщательно готовились к событиям последних месяцев. Глава государства обратил внимание, что на белорусское общество, разогретое интернет-атаками, обрушился целый набор цветных политтехнологий. До сих пор предпринимаются попытки сделать протест частью нашей жизни. Но спокойствие в Беларусь вернется. Президент убежден: система держится на преданных своей стране людях, и таких людей – большинство. Ксения Худолей подробнее.

Депутаты и сенаторы, министры и руководители государственных структур. На основательный разговор Президент пригласил тех, кто непоколебимо держит информационный удар. Расслабляться, конечно, рано, но подытожить ситуацию нестабильности – самое время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Готовится к запуску наша первая атомная станция. Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и – ну, не пощупать, не увидеть – осознать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции. Поручения Президента политическому активу – скорее назревшая необходимость. Пора усилить идеологический блок, конструктивно подойти к партийному строительству. И главное – вести диалог с людьми.

Александр Лукашенко:

С обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия. Возможно, на базе конструктивных организаций следует создать местные диалоговые площадки. Надо создать. Я абсолютно сегодня убежден и сам готов начинать эту работу. Снизу. Ну, ниже областей не опустимся. Если в каких-то городах – Барановичи у нас там, Пинск, Молодечно, Борисов, Бобруйск еще – нужно и в этих городах собрать вот этих как на Всебелорусское народное собрание представителей всех, сесть за стол и осуществлять этот диалог. Но помните: вы туда придете и вам там место. Потому что без вас, политиков, депутатов, там, в Могилеве и других городах, губернаторы не справятся. Это не их дело, они хозяйственники. Губернатор будет организовывать, участвовать, еще кто-то, но вы должны быть главным мотором этого диалога.