Александр Лукашенко на встрече с политическим активом: с обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия
Новости Беларуси. Проект новой Конституции, семь сценариев уничтожения страны, предстоящее Всебелорусское народное собрание – эти темы 16 сентября стали ключевыми во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент провел большую встречу с политическим активом. Среди участников – депутаты, сенаторы, представители всех ветвей власти.
В частности, Александр Лукашенко рассказал, что в течение 10 лет наши оппоненты тщательно готовились к событиям последних месяцев. Глава государства обратил внимание, что на белорусское общество, разогретое интернет-атаками, обрушился целый набор цветных политтехнологий. До сих пор предпринимаются попытки сделать протест частью нашей жизни. Но спокойствие в Беларусь вернется. Президент убежден: система держится на преданных своей стране людях, и таких людей – большинство.
Ксения Худолей подробнее.
Депутаты и сенаторы, министры и руководители государственных структур. На основательный разговор Президент пригласил тех, кто непоколебимо держит информационный удар. Расслабляться, конечно, рано, но подытожить ситуацию нестабильности – самое время.
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Прессинг «несогласных» на себе испытали многие в этом зале. Больше месяца в особых условиях работала местная вертикаль, Администрация Президента, руководители ведущих СМИ. Экзамен достойно пройден, теперь обратить внимание нужно на более глобальные аспекты внутренней повестки. Это те самые перемены, которых требовала воскресная толпа. Только конструктивные и не продиктованные кем-то с западной пропиской.
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Еще одна важнейшая политическая задача – подготовка к Всебелорусскому народному собранию.
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Экономическое развитие нельзя ставить на паузу. Какую бы внешнеполитическую картину не рисовали доброжелатели, Беларуси есть что предложить миру. Насыщения требуют заинтересованные в наших товарах рынки. Абсолютно новые возможности для страны вот-вот откроет «мирный атом».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Готовится к запуску наша первая атомная станция. Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и – ну, не пощупать, не увидеть – осознать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции.
Поручения Президента политическому активу – скорее назревшая необходимость. Пора усилить идеологический блок, конструктивно подойти к партийному строительству. И главное – вести диалог с людьми.
Александр Лукашенко:
С обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия. Возможно, на базе конструктивных организаций следует создать местные диалоговые площадки. Надо создать. Я абсолютно сегодня убежден и сам готов начинать эту работу. Снизу.
Ну, ниже областей не опустимся. Если в каких-то городах – Барановичи у нас там, Пинск, Молодечно, Борисов, Бобруйск еще – нужно и в этих городах собрать вот этих как на Всебелорусское народное собрание представителей всех, сесть за стол и осуществлять этот диалог. Но помните: вы туда придете и вам там место. Потому что без вас, политиков, депутатов, там, в Могилеве и других городах, губернаторы не справятся. Это не их дело, они хозяйственники. Губернатор будет организовывать, участвовать, еще кто-то, но вы должны быть главным мотором этого диалога.
Дворец Независимости приглашенные покидали озадаченными, но не растерянными. Последние события, безусловно, закалили политический актив страны. И хотя работы по всем направлениям предстоит немало, общая задача спокойствия и стабильности стоит любых усилий.