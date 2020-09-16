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Кирилл Казаков: мы всё-таки должны сплотиться в единый информационный кулак

16 сентября 2020 19:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 16 сентября большую встречу с политическим активом. Среди участников были депутаты, сенаторы, представители всех ветвей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кирилл Казаков: мы всё-таки должны сплотиться в единый информационный кулак-1

Кирилл Казаков, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Была проведена четкая позиция того, что информационная работа должна в какой-то мере быть информационной борьбой. Потому что, в отличие от государственных СМИ, СМИ, которые не являются конструктивными на мой взгляд, не брезгуют ничем. Это не значит, что мы должны чем-то брезговать. Это значит, что мы все-таки должны сплотиться в такой единый информационный кулак.  

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# СМИ Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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