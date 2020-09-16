Кирилл Казаков: мы всё-таки должны сплотиться в единый информационный кулак

Кирилл Казаков, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Была проведена четкая позиция того, что информационная работа должна в какой-то мере быть информационной борьбой. Потому что, в отличие от государственных СМИ, СМИ, которые не являются конструктивными на мой взгляд, не брезгуют ничем. Это не значит, что мы должны чем-то брезговать. Это значит, что мы все-таки должны сплотиться в такой единый информационный кулак.

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