Владимир Караник: нужно создать прочный фундамент государственного строительства

Глава государства не раз повторил: уроки вынесены, нужно возвращаться к свойственному Беларуси спокойному ритму. Именно политическому активу предстоит доработать там, где обнаружились пробелы.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 16 сентября большую встречу с политическим активом. Среди участников были депутаты, сенаторы, представители всех ветвей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Надо бережно сохранить все что есть и создать прочный фундамент государственного строительства, который позволит действительно построить ту страну и тот дом, в котором всем нам будет комфортно жить.

Несмотря на то, что действительно необходимо очень внимательно продумать и проанализировать и все-таки без влияния эмоций, на основе трезвого расчета проводить эти изменения, сроки поставлены достаточно сжатые. Мы должны в самое ближайшее время подготовить предложения, подготовить первые проекты, которые можем вынести на обсуждение парламентариев и на обсуждение наших граждан.