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Владимир Караник: нужно создать прочный фундамент государственного строительства

16 сентября 2020 19:14
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 16 сентября большую встречу с политическим активом. Среди участников были депутаты, сенаторы, представители всех ветвей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава государства не раз повторил: уроки вынесены, нужно возвращаться к свойственному Беларуси спокойному ритму. Именно политическому активу предстоит доработать там, где обнаружились пробелы. 

Владимир Караник: нужно создать прочный фундамент государственного строительства-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:  
Надо бережно сохранить все что есть и создать прочный фундамент государственного строительства, который позволит действительно построить ту страну и тот дом, в котором всем нам будет комфортно жить.  

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Несмотря на то, что действительно необходимо очень внимательно продумать и проанализировать и все-таки без влияния эмоций, на основе трезвого расчета проводить эти изменения, сроки поставлены достаточно сжатые. Мы должны в самое ближайшее время подготовить предложения, подготовить первые проекты, которые можем вынести на обсуждение парламентариев и на обсуждение наших граждан.  

# Государственная социальная политика # Владимир Караник # Александр Лукашенко # Фотофакт

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