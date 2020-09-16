«Перешли к методам мягкой силы». Александр Лукашенко рассказал о семи этапах сценария по уничтожению Беларуси

Новости Беларуси. Откуда растут ноги у «белорусского Майдана», давно не секрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Чтобы сразу снять все маски, назовём этих игроков поимённо» Неудавшиеся попытки цветных революций в 2006 и 2010 годах, так вовремя появившаяся сеть Telegram-каналов еще на парламентских выборах, гастроли неслучайных кандидатов в Президенты по регионам. Технология отработана в десятках стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый этап – подготовительный. Неудавшиеся попытки цветных революций 2006 и 2010 годов изменили подходы к воздействию на Беларусь. От технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти внутри. После пресечения попытки расшатать общество в 2017 году – вспомните это – стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах. Второй этап – парламентские выборы. За полгода до президентских выборов созданные технологии дестабилизации были обкатаны на выборах парламентских. Именно в этот период на полную мощность заработала сеть специализированных Telegram-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций. В этих целях эксплуатировалась на первый взгляд неполитическая тематика: закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, известная тема 328-й статьи Уголовного кодекса и так далее. Их выступления тогда выглядели просто смешно и нелепо. Это, наверное, в какой-то степени и наша ошибка, что мы так это воспринимали. Это была тренировка, поэтому выглядело несколько нелепо. Но сейчас получившие «боевой опыт» активисты этого блока уже вовсю консультируют Координационный совет.

Третий этап – подготовка к президентским выборам. На этом этапе зарубежные стратеги тщательно подбирали ключи к каждому социальному слою в Беларуси, создавая «героев» для разных целевых аудиторий. Власть же в этот непростой период была полностью погружена в борьбу с внезапно захлестнувшей мир пандемией COVID-19. Но вместо того чтобы стать рядом в этой общемировой битве, так называемые независимые СМИ и Telegram-каналы сделали все, чтобы усложнить работу, разрушить доверие людей к государству. Четвертый этап – президентская кампания. Теперь, когда общество было разогрето интернет-атаками, на белорусского избирателя обрушился целый набор политтехнологий. Использование тактики парада пикетов (помните – сбор подписей) позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу несколькими претендентами. А далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу. В шоу, которое рассчитано на массового зрителя. Свою тактику объединенный штаб построил на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами, но в этот раз он приобрел новые балаганные формы. Одновременно были запущены фейки о мифических миллионах на зарубежных счетах Президента, мемы о пресловутых 3 %, показательной стала война социологий Telegram-каналами. Все силы были брошены на завоевание виртуального большинства за счет фейкового контента в СМИ и создание уверенности в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а власть проиграет, точь-в-точь как в период «оранжевой революции» в Украине.

Накручивать бюджетников и пенсионеров – тактика для Сирии и Венесуэлы. Электоральные «карусели» на участках опробовали в Прибалтике, протестными каракулями в свое время подпортили улицы Польши. Здесь важно понимать, происходящее в Минске – подборка наиболее эффективных рычагов.

Александр Лукашенко:

Пятый этап – попытка майданного сценария. День выборов стал часом Х для попытки реализации майданного блицкрига. Недоверие к результатам кампании заблаговременно стимулировалось призывами к избирателям прийти на выборы только 9 августа, участвовать в сомнительных инициативах вроде «Честные люди», «Право выбора» и других. По призывам объединенного штаба на участках ко времени их закрытия создавались искусственные очереди, ажиотаж и нагнеталась атмосфера. Предшествующая промывка мозгов в разы подогрела буйство протестующих 9 и 10 августа. Ну, 11-го еще днем. Шестой этап – поствыборный протест. Действия наших правоохранителей позволили сбить эскалацию протеста. Тогда кукловоды резко сменили тактику, представив протест в ангельски невинном виде. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и не зависящего от их воли. Ставку сделали на масштабность, продолжительность и широкую географию акций. Управление и координация протестами осуществляется в прямом эфире круглосуточно. Размещаются анонсы акций, шествий, предупреждения о действиях силовиков. Одновременно предпринимается попытка раскачки забастовочного движения, в которое зарубежным кураторам так хотелось бы вовлечь трудовые коллективы, особенно флагманы белорусской экономики. Однако и этот сценарий провалился, снова пришлось менять тактику.