«Перешли к методам мягкой силы». Александр Лукашенко рассказал о семи этапах сценария по уничтожению Беларуси
Новости Беларуси. Откуда растут ноги у «белорусского Майдана», давно не секрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Чтобы сразу снять все маски, назовём этих игроков поимённо»
Неудавшиеся попытки цветных революций в 2006 и 2010 годах, так вовремя появившаяся сеть Telegram-каналов еще на парламентских выборах, гастроли неслучайных кандидатов в Президенты по регионам. Технология отработана в десятках стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый этап – подготовительный. Неудавшиеся попытки цветных революций 2006 и 2010 годов изменили подходы к воздействию на Беларусь. От технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти внутри. После пресечения попытки расшатать общество в 2017 году – вспомните это – стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах.
Второй этап – парламентские выборы. За полгода до президентских выборов созданные технологии дестабилизации были обкатаны на выборах парламентских. Именно в этот период на полную мощность заработала сеть специализированных Telegram-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций. В этих целях эксплуатировалась на первый взгляд неполитическая тематика: закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, известная тема 328-й статьи Уголовного кодекса и так далее. Их выступления тогда выглядели просто смешно и нелепо. Это, наверное, в какой-то степени и наша ошибка, что мы так это воспринимали. Это была тренировка, поэтому выглядело несколько нелепо. Но сейчас получившие «боевой опыт» активисты этого блока уже вовсю консультируют Координационный совет.
Третий этап – подготовка к президентским выборам. На этом этапе зарубежные стратеги тщательно подбирали ключи к каждому социальному слою в Беларуси, создавая «героев» для разных целевых аудиторий. Власть же в этот непростой период была полностью погружена в борьбу с внезапно захлестнувшей мир пандемией COVID-19. Но вместо того чтобы стать рядом в этой общемировой битве, так называемые независимые СМИ и Telegram-каналы сделали все, чтобы усложнить работу, разрушить доверие людей к государству.
Четвертый этап – президентская кампания. Теперь, когда общество было разогрето интернет-атаками, на белорусского избирателя обрушился целый набор политтехнологий. Использование тактики парада пикетов (помните – сбор подписей) позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу несколькими претендентами. А далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу. В шоу, которое рассчитано на массового зрителя. Свою тактику объединенный штаб построил на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами, но в этот раз он приобрел новые балаганные формы. Одновременно были запущены фейки о мифических миллионах на зарубежных счетах Президента, мемы о пресловутых 3 %, показательной стала война социологий Telegram-каналами. Все силы были брошены на завоевание виртуального большинства за счет фейкового контента в СМИ и создание уверенности в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а власть проиграет, точь-в-точь как в период «оранжевой революции» в Украине.
Накручивать бюджетников и пенсионеров – тактика для Сирии и Венесуэлы. Электоральные «карусели» на участках опробовали в Прибалтике, протестными каракулями в свое время подпортили улицы Польши. Здесь важно понимать, происходящее в Минске – подборка наиболее эффективных рычагов.
Александр Лукашенко:
Пятый этап – попытка майданного сценария. День выборов стал часом Х для попытки реализации майданного блицкрига. Недоверие к результатам кампании заблаговременно стимулировалось призывами к избирателям прийти на выборы только 9 августа, участвовать в сомнительных инициативах вроде «Честные люди», «Право выбора» и других. По призывам объединенного штаба на участках ко времени их закрытия создавались искусственные очереди, ажиотаж и нагнеталась атмосфера. Предшествующая промывка мозгов в разы подогрела буйство протестующих 9 и 10 августа. Ну, 11-го еще днем.
Шестой этап – поствыборный протест. Действия наших правоохранителей позволили сбить эскалацию протеста. Тогда кукловоды резко сменили тактику, представив протест в ангельски невинном виде. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и не зависящего от их воли. Ставку сделали на масштабность, продолжительность и широкую географию акций. Управление и координация протестами осуществляется в прямом эфире круглосуточно. Размещаются анонсы акций, шествий, предупреждения о действиях силовиков. Одновременно предпринимается попытка раскачки забастовочного движения, в которое зарубежным кураторам так хотелось бы вовлечь трудовые коллективы, особенно флагманы белорусской экономики. Однако и этот сценарий провалился, снова пришлось менять тактику.
Седьмой этап – попытка легализации инфраструктуры перемен. Создание так называемого Координационного совета не оправдало надежд организаторов протеста. Подконтрольными Варшаве каналами активно распространяется так называемый план «Б», предусматривающий формирование параллельных (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы. Дошло до абсурда. Пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они называют, – неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее.
С целью побудить как можно больше людей к активным действиям, чтобы не было сомнений в якобы моральном превосходстве, в интернет-поле был создан четкий образ врага на лексическом уровне. Представителей власти и силовых структур стали называть «фашистами», «узурпаторами», «бандитами» и так далее. Результат мы видели: специально, целенаправленно били по ребятам из ОМОНа (ну, читай и внутренним войскам, это у них ОМОН). В первый же день были ранены более 25 бойцов – есть переломы рук, ног, позвоночников, сбитые машинами сотрудники ГАИ, которые сейчас еще находится в госпиталях. Ответ, как вы знаете, не заставил себя ждать.
Сейчас многие говорят о некоем чрезмерном насилии. Отдельными протестующими даже предпринималась попытка реализации американского сценария разворачивания протеста с провозглашением «сакральных жертв». Но в случае пассивности правоохранительных органов, которые нас все подталкивали, нас бы ожидало неизбежное дальнейшее включение майданных технологий, которые, как мы знаем из истории, редко обходились без многочисленных человеческих потерь и всегда заканчивались трагедией для страны. Украина тому яркий пример.