Алексей Дзермант: Литва и Польша себя ощущают структурой, которая должна продвигать Запад как можно дальше на Восток

Новости Беларуси. Внешнее вмешательство – главный фактор дестабилизации ситуации внутри Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешние волнения для нас готовили несколько лет, использовали технологии цветных революций, опробованные во многих странах мира, – в таком мнении сходятся эксперты и политологи. Каковы цели вмешательства в дела суверенного государства и кто стоит за этим? Подробности в видеоматериале Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

То, что кризис в Беларуси организован внешними силами, в принципе, никем и не скрывается. В политике действуют интересы, прикрытые яркими лозунгами. Чем и как мы не угодили некоторым нашим соседям? Самыми активными игроками на белорусском поле ожидаемо оказались ближайшие западные соседи, Польша и Литва.

Алексей Дзермант, политолог:

Они понимают, что могут использовать кризис для вытягивания людей, людских ресурсов, мозгов, бизнесов к себе на территорию. Потому что в самой Польше есть нехватка людей высококвалифицированных, особенно в IT-сфере, готовых работать качественно и много, потому что они переезжают дальше на запад. Поэтому Польша использует все возможности для того, чтобы близкое им славянское население притягивать на свою территорию. Потому что понятно, что по зарплатам они будут платить меньше, чем полякам и тем более западноевропейцам. Для них это выгодно. Если Польша технически управляет протестами «на удаленке», то Литва обеспечивает дипломатическое прикрытие.

Алексей Дзермант:

Вот эта борьба иррациональная совершенно с Белорусской атомной станцией сейчас приобрела новое дыхание. Они пытаются использовать наши проблемы для того, чтобы усугубить положение страны. Опять же, чтобы отказались от покупки электроэнергии наши соседние государства ЕС, и они на этом настаивают. То есть они используют как повод, чтобы настроить против нашей станции и белорусской позиции в принципе. С точки зрения геополитики эти государства представляют так называемое семейство младоевропейцев. Их включение в структуры ЕС и НАТО активно лоббировали США.

Алексей Дзермант:

Литва и Польша – это, безусловно, такие страны, находящиеся в авангарде западного мира. Они себя ощущают, по сути, какой-то такой структурой, которая должна продвигать Запад в экономическом, геополитическом, идеологическом смысле как можно дальше на Восток. 16 сентября с серьезным заявлением выступила служба внешней разведки России.