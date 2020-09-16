Александр Лукашенко: «Чтобы сразу снять все маски, назовём этих игроков поимённо»
Новости Беларуси. Сегодня сценарии послевыборной раскачки Беларуси можно разложить поэтапно. Ни один из них не увенчался успехом, но к каждому стоит присмотреться, чтобы понимать, кто и зачем делает ставку на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В течение последних 10 лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени «Ч». Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. Вы их все знаете, не буду перечислять.
Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»
На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина.
Каждый отрабатывал свою роль. Чехия – с давних времен в качестве ресурсного хаба. Польша – сначала как инкубатор медиаканалов (известных вам «БелСат», NEXTA и других), а затем как площадка для альтернативных органов в изгнании – то, что мы наблюдаем теперь. Литва, уязвленная темой БелАЭС, – как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций.