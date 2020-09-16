Александр Лукашенко: «Чтобы сразу снять все маски, назовём этих игроков поимённо»

Новости Беларуси. Сегодня сценарии послевыборной раскачки Беларуси можно разложить поэтапно. Ни один из них не увенчался успехом, но к каждому стоит присмотреться, чтобы понимать, кто и зачем делает ставку на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В течение последних 10 лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени «Ч». Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. Вы их все знаете, не буду перечислять.

Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»

На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина.