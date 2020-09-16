Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»

Новости Беларуси. Проект новой Конституции, семь сценариев уничтожения страны, предстоящее Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 сентября во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел большую встречу с политическим активом страны. Непростая обстановка в Беларуси и вокруг нее – эта тема стала лейтмотивом серьезного разговора Президента с депутатами, сенаторами и представителями всех ветвей власти.

В частности, Александр Лукашенко рассказал, что в течение последних 10 лет наши оппоненты тщательно готовились к событиям последних месяцев. Как отметил Президент, на уровне глобальных центров за этим стоят прежде всего Соединенные Штаты. На европейском континенте – Польша, Литва, Чехия и даже близкая нам Украина. Собранная информация дает возможность сейчас восстановить всю картину происходящего, начиная от подготовки, «обкатки» технологий во время парламентских выборов. Это и работа Telegram-каналов с четким распределением ролей, целями очернить власть, и тестированием новых форм уличной активности. А дальше – то, что имеем сейчас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное – все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года.

Говорил Президент и о задачах, которые стоят перед политическим активом страны. На ближайшие месяцы важнейшая из них – подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Ожидается, что общенациональный диалог состоится в декабре-январе. Все вместе будем обсуждать ключевые общественно-политические и экономические вопросы.