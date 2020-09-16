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Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»

16 сентября 2020 13:36
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Новости Беларуси. Проект новой Конституции, семь сценариев уничтожения страны, предстоящее Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 сентября во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел большую встречу с политическим активом страны.

Непростая обстановка в Беларуси и вокруг нее – эта тема стала лейтмотивом серьезного разговора Президента с депутатами, сенаторами и представителями всех ветвей власти.  

Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»-1

В частности, Александр Лукашенко рассказал, что в течение последних 10 лет наши оппоненты тщательно готовились к событиям последних месяцев. Как отметил Президент, на уровне глобальных центров за этим стоят прежде всего Соединенные Штаты. На европейском континенте – Польша, Литва, Чехия и даже близкая нам Украина.  

Собранная информация дает возможность сейчас восстановить всю картину происходящего, начиная от подготовки, «обкатки» технологий во время парламентских выборов. Это и работа Telegram-каналов с четким распределением ролей, целями очернить власть, и тестированием новых форм уличной активности. А дальше – то, что имеем сейчас.  

Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям.  

Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года.  

Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»-7

Говорил Президент и о задачах, которые стоят перед политическим активом страны. На ближайшие месяцы важнейшая из них – подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Ожидается, что общенациональный диалог состоится в декабре-январе. Все вместе будем обсуждать ключевые общественно-политические и экономические вопросы.  

Александр Лукашенко: «То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас»-10

Предстоит определиться и с планами на ближайшие пять лет. Планируется, что одним из пунктов обсуждения станет концепция конституционной реформы.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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