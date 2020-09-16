Александр Лукашенко: «Мы выборы провели, результат получили. На этом точка»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 16 сентября большую встречу с политическим активом. Среди участников были депутаты, сенаторы, представители всех ветвей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна и ее государственное устройство.

Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы – по Конституции, как определимся – так и будет.