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Александр Лукашенко: «Мы выборы провели, результат получили. На этом точка»

16 сентября 2020 21:07
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 16 сентября большую встречу с политическим активом. Среди участников были депутаты, сенаторы, представители всех ветвей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Мы выборы провели, результат получили. На этом точка»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна и ее государственное устройство.  

Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы – по Конституции, как определимся – так и будет.  

Александр Лукашенко: «Мы выборы провели, результат получили. На этом точка»-4

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# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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